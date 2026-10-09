Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Galatasaray Kasımpaşa muhtemel 11'leri açıklandı mı?

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Milli takımlardan dönen oyuncularıyla lige odaklanan Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı merak konusu oldu. Mücadele öncesinde taraftarlar, " Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncu var mı, teknik direktör hangi isimlere forma verecek, Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i nasıl olacak?" sorularına yanıt arıyor. Galatasaray-Kasımpaşa maçının saati, yayın kanalı ve iki takımın muhtemel 11'lerine dair ayrıntılar haberimizde.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de milli maç arasının ardından heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray, ligin yeni haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İki takım arasındaki mücadele, 9 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşması Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği ihtimaline karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanalda yer alıyor. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise maçı beIN'in dijital platformu TOD üzerinden izleyebilecek. Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan İstanbul'daki Rams Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle milli aranın ardından galibiyetle lige dönmeyi hedefliyor. Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda puan almanın peşinde olacak.

MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI MI?

Galatasaray ve Kasımpaşa'nın Rams Park'taki mücadelede sahaya hangi kadrolarla çıkacağı henüz netlik kazanmadı. Milli takımlardan dönen oyuncuların durumu ve takımlardaki olası sakatlık ve ceza durumları, teknik direktörlerin kadro tercihlerinde belirleyici olacak. İki takımın ilk 11'leri, maç öncesinde kulüpler tarafından açıklanacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma : Galatasaray - Kasımpaşa

Organizasyon : Trendyol Süper Lig

Tarih : 9 Ekim 2026 Cuma

Saat : 20.00

Stadyum : Rams Park, İstanbul

Yayın : beIN SPORTS 1 (Digiturk 77. kanal)

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Lemina, Bitshiabu, Ismail Jakobs, Lesley Ugochukwu, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Leao, Deniz Gül