Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak?

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Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak sorusu, futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Yenilenen RAMS Park zemininde oynanacak ilk karşılaşma olma özelliği taşıyan mücadele, hem Galatasaray'ın liderlik hedefi hem de Kasımpaşa'nın yenilmezlik serisi açısından büyük önem taşıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? İŞTE MAÇIN TARİHİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından perde, Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki mücadeleyle açılıyor. Ligin 7. haftasında RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın tarihini, başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçıyla ilgili bilmeniz gereken her şey...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, bugün 9 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele, ligin 7. haftasının açılış maçı olarak futbolseverlerle buluşacak ve haftanın ilk düdüğü bu karşılaşmayla çalacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Devre arası ve uzatma dakikalarıyla birlikte mücadelenin yaklaşık 22.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor. Maç saatinde son dakika değişikliği yapılabileceği için resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kanala Digiturk'te 77. kanaldan ulaşılabiliyor. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise beIN CONNECT platformunu kullanabilecek.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, Galatasaray'ın evi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Uzun süredir eleştirilen zeminin tamamen yenilenmesinin ardından stadyumda oynanacak ilk maç olan bu karşılaşmada, yeni çim sahanın performansı da yakından takip edilecek.

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