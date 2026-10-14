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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Galatasaray’ın lig aşamasındaki sıralaması ve puan durumu gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa arenasındaki sonuçlarıyla birlikte güncel Şampiyonlar Ligi puan durumu da merak ediliyor. Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın kaç puanı var? (14 Ekim 2026)

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, Barcelona karşılaşmasının ardından puan durumundaki yerini korumak için çıktığı maçta sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. RAMS Park’ta oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona ererken, karşılaşmanın tamamlanmasıyla birlikte sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasındaki sıralaması yeniden gündeme geldi.

Galatasaray, ikinci hafta öncesinde oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting’e 3-1 mağlup olmuştu. Barcelona karşısında alınan 4-1’lik yenilgiyle birlikte takımın oynadığı iki karşılaşmada da puan alamadığı görüldü.

Paylaşılan güncel puan tablosunda Galatasaray, iki maç sonunda 34. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı iki karşılaşmada iki mağlubiyet alırken rakip filelere 2 gol gönderdi ve kalesinde 7 gol gördü. Bu sonuçlarla Galatasaray’ın averajı eksi 5 olarak kaydedildi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GALATASARAY’IN KAÇ PUANI VAR?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı iki maçın ardından henüz puan alamadı. Sporting deplasmanında 3-1, Barcelona karşısında ise 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, iki karşılaşmayı da puansız tamamladı.

İlk hafta Sporting karşısında alınan mağlubiyetin ardından Barcelona ile karşılaşan Galatasaray, RAMS Park’taki mücadelede ilk yarıyı 1-1’lik eşitlikle tamamladı. Ancak karşılaşmanın ikinci yarısında skor üstünlüğünü sağlayamayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

İki maçta toplam 2 gol atan ve kalesinde 7 gol gören Galatasaray, paylaşılan puan tablosuna göre 0 puan ve eksi 5 averajla 34. basamakta bulunuyor.

GÜNCEL ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU