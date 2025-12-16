Haberler

Galatasaray İstanbul Gençlik voleybol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Galatasaray İstanbul Gençlik voleybol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TVF Efeler Ligi'nde Galatasaray HDIS ile İstanbul Gençlik kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen voleybolseverler, mücadelenin başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve maçın şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray – İstanbul Gençlik voleybol karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak ve canlı izleme seçenekleri neler?

Efeler Ligi kapsamında oynanacak Galatasaray HDIS – İstanbul Gençlik mücadelesi, spor tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler; yayıncı kuruluş, yayın saati ve karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmadığına dair bilgileri merak ediyor. Galatasaray İstanbul Gençlik voleybol maçı canlı yayınla nereden ve nasıl izlenebilir?

GALATASARAY HDIS – İSTANBUL GENÇLİK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TVF Efeler Ligi'nde oynanacak Galatasaray HDIS ile İstanbul Gençlik karşılaşması, voleybolseverlerle dijital platform üzerinden buluşacak. Mücadele, TVF Voleybol TV'nin YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY HDIS – İSTANBUL GENÇLİK MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler, TVF Voleybol TV YouTube kanalına internet üzerinden erişim sağlayarak maçı şifresiz ve ücretsiz şekilde izleyebilecek.

GALATASARAY HDIS – İSTANBUL GENÇLİK MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray HDIS ile İstanbul Gençlik arasındaki TVF Efeler Ligi mücadelesi, 16 Aralık Salı günü oynanacak.

GALATASARAY HDIS – İSTANBUL GENÇLİK MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

GALATASARAY HDIS – İSTANBUL GENÇLİK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takımın kozlarını paylaşacağı TVF Efeler Ligi karşılaşması, İstanbul'da bulunan Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı

Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı
Eski kulübüne şok! Kylian Mbappe servetine servet kattı

Eski kulübüne hiç acımadı
Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa

Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa
Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Hakan Çalhanoğlu hakkında sevindiren haber

Hakan hakkında sevindiren haber
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı

G.Saray'dan Icardi kararı! Bazıları sevinecek bazıları üzülecek
Sözde barınakta dehşet görüntüler: Köpekler açlıktan birbirini yedi

Sözde barınakta dehşet görüntüler! Köpekler açlıktan birbirini yedi
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu

Memurun dikkati 20 milyonluk oyunu bozdu
Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok

Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı

Öğretmenlerinden gelen fotoğraf liseli kızları çılgına çevirdi
title