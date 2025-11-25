Haberler

Galatasaray ilk 24'ü garantiledi mi (Şampiyonlar Ligi)?

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile St. Gilloise arasında oynanacak kritik karşılaşma yaklaşırken, taraftarlar mücadeleye dair yayın bilgileri ve maçın önemli detaylarını merak ediyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 takım arasına kalmayı şimdiden garantiledi mi?

Galatasaray ile St. Gilloise arasında gerçekleşecek bu önemli Şampiyonlar Ligi müsabakası futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, yayınlanacağı kanal, başlama saati ve şifreli olup olmadığı gibi bilgileri sorguluyor. Peki, Galatasaray'ın ilk 24'e girme durumu netleşti mi?

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile St. Gilloise arasında oynanacak kritik mücadele, TRT 1 ekranlarında canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

GALATASARAY İLK 24'Ü GARANTİLEDİ Mİ?

Galatasaray'ın bugün sahadan yenilgi almadan ayrılması halinde, turnuvada ilk 24 takım arasına kalmayı matematiksel olarak garantilemiş olacak.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI NE ZAMAN?

İki takım arasındaki karşılaşma 25 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele, 20.45'te başlayacak ve futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile St. Gilloise arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, İstanbul'da bulunan Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY – UNION SG MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında düdüğü, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı TRT 1 aracılığıyla canlı ve şifresiz takip etmek isteyenler, kanala şu platformlardan ulaşabilir:

• Digiturk: 23

• D-Smart: 26

• Kablo TV: 22

• Tivibu: 22

• Turkcell TV+: 21

• Fil Box: 20

• Vodafone TV: 21

Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu üzerinden ve internet yayınları aracılığıyla da şifresiz olarak izlenebilmektedir.

