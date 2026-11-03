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Galatasaray ile Stuttgart daha önce karşılaştı mı? Stuttgart Fenerbahçe ile oynadı mı?

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Galatasaray ile Stuttgart daha önce karşılaştı mı? Stuttgart Fenerbahçe ile oynadı mı?
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Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın geçmişteki maçları ve Alman temsilcisinin Türk ekipleriyle Avrupa kupalarında karşılaşıp karşılaşmadığı merak konusu oldu. Stuttgart’ın Türk takımlarıyla geçmişte oynadığı mücadeleler, Galatasaray maçı öncesinde araştırılıyor. Peki, Galatasaray ile Stuttgart daha önce karşılaştı mı? Stuttgart Fenerbahçe ile oynadı mı? Detaylar haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Galatasaray'ın Alman temsilcisiyle geçmiş maçları merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupalarındaki rakipleri arasında yer alan Stuttgart ile daha önce resmi bir karşılaşma yapıp yapmadığı araştırılıyor. Peki, Galatasaray ile Stuttgart daha önce karşılaştı mı, kaç kez maç yaptı? Detaylar...

GALATASARAY İLE STUTTGART DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Hayır. Galatasaray ile Stuttgart, UEFA organizasyonlarında daha önce karşı karşıya gelmedi. İki takım arasında 3 Kasım 2026 tarihinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, kulüp tarihindeki ilk resmi maç olarak kayıtlara geçecek. Bu bilgi UEFA'nın maç öncesi yayımladığı istatistiklerde de doğrulanıyor.

GALATASARAY ALMAN TAKIMLARIYLA KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla bugüne kadar 33 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 34 gol gönderen Galatasaray, kalesinde 56 gol gördü.

Galatasaray'ın Alman takımlarıyla Avrupa kupalarındaki ilk karşılaşması, 1964 yılında Magdeburg'a karşı oynandı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

STUTTGART DAHA ÖNCE TÜRK TAKIMLARIYLA KARŞILAŞTI MI?

Stuttgart, Galatasaray karşılaşmasından önce Avrupa kupalarında bir Türk takımıyla mücadele etti. Alman temsilcisi, 23 Ekim 2025 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı-lacivertli ekibin galibiyet golünü Kerem Aktürkoğlu penaltıdan kaydetti.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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