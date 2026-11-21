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Galatasaray'ın kırdığı rekor, Süper Lig'de kendi sahasında üst üste en çok maç kaybetmeme serisi. Takım, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü ligin 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 yendi ve iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı; bu, kulübün 2016-2019 arasında ulaştığı 41 maçlık eski rekorun bir fazlası. Seride 34 galibiyet ve 8 beraberlik var.

GALATASARAY İÇ SAHA REKORU NEDİR?

Kulübün ligde kendi sahasında art arda yenilmediği en uzun seri. Galatasaray ligde evinde son kez 19 Mayıs 2024'te, 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetmişti ve o günden bu yana oynadığı 42 iç saha lig maçının hiçbirinden yenilgiyle ayrılmadı.

Samsunspor maçından önce seri 41 maçtaydı (33 galibiyet, 8 beraberlik). Takım eski rekoru 11. haftada Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek egale etmişti. Rekor artık tek başına onun.

ESKİ REKOR NE ZAMAN KIRILMIŞTI?

Önceki kulüp rekoru da 41 maçtı. Bu seri 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor maçıyla başladı, 2019-2020 sezonunun 12. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yenen Medipol Başakşehir karşısında bitti. İşin ilginç yanı, Başakşehir'in o günkü teknik direktörü Okan Buruk'tu; Buruk bugün Galatasaray'ın başında ve yeni rekor onun döneminde geldi.

SÜPER LİG REKORU KİMDE?

Süper Lig'de iç sahada en uzun yenilmezlik serisi 90 maçla Trabzonspor'a ait. Bordo-mavililer 1975-1976 sezonunun 10. haftasından 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar evinde hiç kaybetmedi; bu 90 maçın 70'i galibiyet, 20'si beraberlikti. Yani Galatasaray'ın kırdığı rekor ligin değil, kulübün rekoru.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇINDA NE OLDU?

Maç saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başladı. Galatasaray'ın kendi stadı RAMS Park'ta zemin bakım ve iyileştirme çalışmaları sürdüğü için karşılaşma bu stada alınmıştı. Galatasaray 4. dakikada Lucas Torreira'nın golüyle öne geçti, Yunus Akgün 53. dakikada farkı ikiye çıkardı ve Samsunspor'un tek golü 57. dakikada Bayo'dan geldi. Hakem Ali Şansalan'dı.

Bitiş düdüğünün ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kırmızı kart gördü. Galatasaray puanını 31'e çıkardı. Samsunspor 7 puanda kaldı.

OKAN BURUK DÖNEMİNDE İÇ SAHA KARNESİ NASIL?

NTV'nin aktardığı verilere göre Okan Buruk, 2022-2023 sezonundan Samsunspor maçına kadar Galatasaray'ın başında 78 iç saha lig maçına çıktı ve bunların 66'sını kazandı, 10'unda berabere kaldı. Yalnız iki maç kaybetti: Giresunspor ve Fenerbahçe.