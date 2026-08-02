Galatasaray hazırlık maçları hangi kanalda yayınlanıyor, bugün Galatasaray maçı var mı?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, oynadığı hazırlık maçlarıyla hem yeni transferlerini hem de teknik ekibin son planlarını sahaya yansıtıyor. Bugün Galatasaray'ın maçı olup olmadığı, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı yayın detayları futbolseverler tarafından merak edilirken, maç programına ilişkin son gelişmeler araştırılmaya devam ediyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Futbolseverler, 2 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmaların programını araştırmaya devam ediyor. Avusturya Bundesliga, İsviçre Süper Ligi ve Güney Kore K-Ligi'nde birbirinden önemli mücadeleler futbol tutkunlarını bekliyor. Günün maç programında Rapid Wien, Austria Wien, St. Gallen, Lugano ve Luzern gibi dikkat çeken ekipler sahaya çıkacak.

AVUSTURYA BUNDESLIGA'DA ÜÇ KRİTİK KARŞILAŞMA

Avusturya Bundesliga'da günün ilk maçları saat 18.00'de başlayacak. Austria Lustenau, sahasında Ried'i konuk ederken, Wolfsberger AC ise Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Günün son mücadelesinde ise Rapid Wien, saat 20.00'de Altach'ı ağırlayacak. Ligde sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen takımlar, ilk haftalarda puan kaybı yaşamamak için mücadele edecek.

İSVİÇRE SÜPER LİGİ'NDE YOĞUN MAÇ PROGRAMI

İsviçre Süper Ligi'nde futbol heyecanı üç önemli mücadeleyle devam edecek. Günün açılış maçında Vaduz ile St. Gallen saat 15.00'te karşı karşıya gelecek. Ardından saat 17.30'da Grasshopper ile Lugano kozlarını paylaşırken, aynı saatte Sion ile Luzern de sahaya çıkacak. Zirve yarışında erken avantaj elde etmek isteyen ekipler kritik puan mücadelesi verecek.

GÜNEY KORE K-LİGİ'NDE JEJU UNITED İLE INCHEON UNITED KARŞILAŞIYOR

Güney Kore K-Ligi'nde günün dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Jeju United ile Incheon United karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 13.30'da başlayacak. İki takım da ligde üst sıralara yaklaşabilmek adına sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

2 AĞUSTOS PAZAR MAÇ PROGRAMI

• 13:30 – Jeju United - Incheon United (Güney Kore K-Ligi)

• 15:00 – Vaduz - St. Gallen (İsviçre Süper Ligi)

• 17:30 – Grasshopper - Lugano (İsviçre Süper Ligi)

• 17:30 – Sion - Luzern (İsviçre Süper Ligi)

• 18:00 – Austria Lustenau - Ried (Avusturya Bundesliga)

• 18:00 – Wolfsberger AC - Austria Wien (Avusturya Bundesliga)

• 20:00 – Rapid Wien - Altach (Avusturya Bundesliga)