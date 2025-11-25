Galatasaray gruptan çıktı mı (Şampiyonlar Ligi)?

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak olan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde 333. maçına adım atmaya hazırlanıyor. Peki, mevcut puan durumuna göre Galatasaray'ın Devler Ligi'nde gruptan çıkışı kesinleşti mi?

"DEVLER LİGİ"NDE 18. SEZON

Galatasaray, bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. defa sahne alıyor. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar 17 farklı sezonda Devler Ligi arenasında yer aldı. Bu süreçte 10 kez eleme turları geçilerek, 7 kez ise doğrudan gruplara katılım sağlandı.

Galatasaray; 1993-1994 ve 2001-2002 sezonlarında iki tur ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de bir tur ön eleme, 2023-2024'te ise üç aşamalı eleme sürecini başarıyla geçerek gruplara yükseldi. 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise eleme aşamalarında turnuvaya veda etti.

Sarı-kırmızılı ekip; 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti. Bu sezon ise formatı yenilenen 36 takımlı lig sisteminde mücadele ediyor.

"DEVLER LİGİ"NDE 162. MAÇ

Galatasaray, Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasında 162. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 126 karşılaşmada görev aldı.

Bu iki organizasyonda toplamda 44 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşayan Galatasaray, rakip ağları 172 kez sarsarken, kalesinde 269 gole engel olamadı.

Ayrıca Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 34 maçta 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti. Sarı-kırmızılıların bu süreçte attığı gol sayısı 75, yediği gol sayısı ise 38 oldu.

BUGÜNKÜ SONUÇLA GELEBİLECEK GARANTİ

Galatasaray'ın bugün yenilmemesi halinde, takım ilk 24 sıra içinde yer almayı kesinleştirecek ve yeni lig formatında üst tura yükselmeyi garanti altına alacak.