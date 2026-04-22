Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Gençlerbirliği maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi haberimizde!
GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak.
MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bu kritik karşılaşma, Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından biri olan ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar, maçı hem uydu hem de çeşitli dijital platformlar üzerinden kolayca takip edebilecek.
ATV CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Karşılaşmayı izlemek isteyenler için ATV’nin platform bilgileri şu şekilde:
• Digiturk: 25. kanal
• D-Smart: 25. kanal
• Kablo TV: 24. kanal
• Tivibu: 24. kanal
• Turkcell TV+: 24. kanal
• Vodafone TV: 25. kanal
Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz erişim mümkün.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Dev mücadele, İstanbul’un önemli futbol merkezlerinden biri olan Rams Park’ta oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, kupada yarı final yolunda büyük önem taşıyor.
KUPA YOLUNDA KRİTİK RANDEVU
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselmek isteyen iki ekip için de bu maç büyük bir sınav niteliğinde. Özellikle Galatasaray, sahasında oynayacağı bu mücadelede avantajı eline geçirmek isterken; Gençlerbirliği ise sürpriz peşinde olacak.