Galatasaray Gençlerbirliği maç özeti ve golleri nasıl izlenir? (VİDEO) Galatasaray Gençlerbirliği maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Galatasaray Gençlerbirliği maç özeti! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Gençlerbirliği maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Gençlerbirliği maçı özeti nasıl izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, detaylar...

GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta! Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak çeyrek final mücadelesi, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak. Kritik karşılaşmanın başlama saati ise 20:30 olarak açıklandı.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye genelinde kolay erişim imkanı sunan kanal, mücadeleyi geniş kitlelerle buluşturacak.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Galatasaray Gençlerbirliği maç özeti ve golleri ATV portallarından izlenebilir.

ATV FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı izlemek isteyenler için ATV’nin yayın bilgileri oldukça geniş bir kapsama sahip:

• Digiturk: Kanal 25

• D-Smart: Kanal 25

• Kablo TV: Kanal 24

• Tivibu: Kanal 24

• Turkcell TV+: Kanal 24

• Vodafone TV: Kanal 25

• Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın

Bu sayede taraftarlar, farklı platformlar üzerinden kesintisiz şekilde karşılaşmayı takip edebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadele, İstanbul’da bulunan RAMS Park Stadyumu’nda oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, kupa yolunda büyük önem taşıyor.

ÇEYREK FİNALDE KRİTİK RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak bu mücadele, yarı finale yükselmek isteyen iki takım için de büyük önem taşıyor. Galatasaray ev sahibi avantajını kullanmak isterken, Gençlerbirliği sürpriz peşinde olacak.