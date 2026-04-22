Galatasaray Gençlerbirliği maç kadrosu: ZTK Çeyrek Final Galatasaray Gençlerbirliği muhtemel 11’ler

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek finalinde futbolseverleri heyecanlandıran Galatasaray – Gençlerbirliği karşılaşması için geri sayım sona eriyor. Yarı final biletinin sahibi olmak isteyen iki ekip, 22 Nisan Çarşamba günü RAMS Park’ta (Ali Sami Yen Spor Kompleksi) kozlarını paylaşacak. Mücadele, saat 20.30’da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte ZTK Çeyrek Final Galatasaray Gençlerbirliği muhtemel 11’ler...

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROSU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali öncesinde iki takımın kadro tercihleri ve teknik heyetlerin planları büyük merak konusu oldu. Galatasaray cephesinde geniş rotasyon ihtimali bulunurken, teknik direktörün özellikle hücum gücünü yüksek tutarak maça başlaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekip, lig ve kupa dengesini gözeterek güçlü bir kadroyla sahaya çıkmayı planlıyor. Taraftar desteğini arkasına alacak olan Galatasaray, erken gol bulup oyunun kontrolünü ele geçirmek istiyor.

Gençlerbirliği tarafında ise daha temkinli ve kompakt bir oyun anlayışı ön planda. Başkent ekibi, savunma güvenliğini önceliklendirerek hızlı hücumlarla Galatasaray savunmasını zorlamayı hedefliyor.

ZTK ÇEYREK FİNAL GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11’LER

Karşılaşma öncesi iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11’leri futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Teknik direktörlerin son antrenmanlarda yaptığı denemeler, muhtemel kadroları büyük ölçüde şekillendirmiş durumda.

Galatasaray muhtemel 11:

Uğurcan, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, İlkay, Lang, Icardi

Galatasaray’da özellikle orta saha kurgusu ve hücum hattı dikkat çekiyor. Tecrübeli ve genç isimlerin bir arada yer aldığı yapı, oyunun iki yönünü de güçlü kılmayı amaçlıyor. Icardi’nin gol yükünü taşıması beklenirken, kanat organizasyonlarıyla rakip savunmanın zorlanması planlanıyor.

Gençlerbirliği muhtemel 11:

Velho, Thalisson, Zuzek, Goutas, Hanousek, Dele-Bashiru, Koita, Oğulcan Ü., Göktan Gürpüz, Niang, Tongya

Gençlerbirliği’nde ise orta sahada dinamizm ve savunma disiplinine dayalı bir yapı öne çıkıyor. Kontra ataklarda Koita ve Niang gibi isimlerle etkili olmayı hedefleyen kırmızı-siyahlılar, Galatasaray’ın baskısını kırmak için kompakt bir blok halinde savunma yapmayı planlıyor.