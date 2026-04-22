Galatasaray Gençlerbirliği galibi kiminle eşleşiyor, Trabzonspor'la mı eşleşiyor, Galatasaray Gençlerbirliği’ni elerse rakibi kim olacak (ZTK)?

Öte yandan, turnuvanın diğer tarafında yer alan muhtemel eşleşmeler doğrultusunda kazanan ekibin rakibinin Galatasaray olma ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Ziraat Türkiye Kupası sürecinde Gençlerbirliği–Galatasaray maçının sonucu, hem yarı final dengelerini hem de final yolundaki olası dev derbi senaryolarını doğrudan belirleyebilir. Bu nedenle karşılaşma, sadece bir eleme maçı değil, turnuvanın kaderini şekillendiren önemli bir eşik olarak görülüyor.

GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı, Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. İki ekip, 22 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. Akşam kuşağında oynanacak bu önemli mücadele, kupada yarı final yolunda belirleyici olacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray – Gençlerbirliği maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyonun yanı sıra çeşitli dijital platformlar üzerinden de izlemek mümkün olacak.

ATV FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı izlemek isteyenler için ATV yayını şu platformlarda yer alıyor:

• Digiturk: Kanal 25

• D-Smart: Kanal 25

• Kablo TV: Kanal 24

• Tivibu: Kanal 24

• Turkcell TV+: Kanal 24

• Vodafone TV: Kanal 25

• Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz erişim

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Bu kritik mücadele, İstanbul’da bulunan Rams Park Stadyumu’nda oynanacak. Galatasaray’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek karşılaşmada tribün atmosferinin de oldukça yüksek olması bekleniyor.

KUPADA KRİTİK RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselmek isteyen iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Özellikle Galatasaray’ın iç saha avantajı dikkat çekerken, Gençlerbirliği sürpriz peşinde olacak.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ GALİBİ KİMİNLE EŞLEŞİYOR?

Galatasaray Gençlerbirliği galibi Samsunspor Trabzonspor galibi ile eşleşecek.