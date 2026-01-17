Galatasaray Gaziantep maç özeti ve golleri! (ÖZET) Galatasaray Gaziantep kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Haberler

Güncelleme:
GALATASARAY GAZİANTEP MAÇ ÖZETİ

Galatasaray Gaziantep maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Galatasaray Gaziantep özet bölümünde yer alan bilgilerden Galatasaray Gaziantep geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY GAZİANTEP ÖZET

Galatasaray Gaziantep maç özetini maçın ardından Bein Sports resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Gaziantep maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Gaziantep maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.

500

