Galatasaray Ferencaros'la maç yaptı mı? Galatasaray 4-0 Ferencaros, Ferencvaros 0-2 Galatasaray gerçek mi?

Avrupa futbol tarihinde önemli rollere sahip olan bu iki ekip, zaman zaman benzer turnuvalarda yer almalarına rağmen, aralarında resmi bir maçın olup olmadığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Peki, Galatasaray ile Ferencvaros şimdiye kadar resmi veya hazırlık maçında karşılaştı mı? İşte detaylı analiz.

GALATASARAY İLE FERENCVÁROSKARŞILAŞTI MI?

Galatasaray 4 – 0Ferencvaros

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur ilk maçında Galatasaray, İstanbul'da konuk ettiği Macaristan temsilcisi Ferencváros'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

11 Eylül 1963 Çarşamba günü saat 19.00'da İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 19.397 taraftar takip etti. Mücadelenin hakemliğini Karol Galba üstlenirken, sarı-kırmızılılar sahadan ilk yarısı 1-0 tamamlanan maçın sonunda 4-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Galatasaray'ın ortaya koyduğu etkili oyun tribünlerden büyük alkış alırken, temsilcimiz rövanş maçı öncesinde tur için güçlü bir konuma yükseldi.

Rövanş karşılaşması 0-2 Ferencváros üstünlüğüyle sonuçlanmış olsa da, Galatasaray ilk maçtaki farklı galibiyetiyle tur için önemli bir avantajı cebine koymuştu.

Ferencvaros 0-2 Galatasaray

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ferencváros'a 2-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçta aldığı farklı galibiyetin avantajıyla turu geçen taraf oldu.

Mücadele, 12 Ekim 1963 Cumartesi günü saat 17.30'da Budapeşte'deki Albert Flórián Stadion'da oynandı. Karşılaşmayı 27.345 futbolsever izlerken, maçın hakemi Stanislav Fencl oldu. İlk yarısı Ferencváros'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma, Macar ekibinin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

İlk maçı İstanbul'da 4-0 kazanan Galatasaray, rövanşta aldığı yenilgiye rağmen toplam skorda üstünlüğünü koruyarak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bir üst tura yükseldi.