Haberler

Galatasaray Ferencaros'la maç yaptı mı? Galatasaray 4-0 Ferencaros, Ferencvaros 0-2 Galatasaray gerçek mi?

Galatasaray Ferencaros'la maç yaptı mı? Galatasaray 4-0 Ferencaros, Ferencvaros 0-2 Galatasaray gerçek mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk futbolunun önde gelen temsilcilerinden Galatasaray ile Macaristan'ın köklü kulüplerinden Ferencvaros'un daha önce karşılaşıp karşılaşmadığı, futbolseverlerin sıkça merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray Ferencaros'la maç yaptı mı? Galatasaray 4-0 Ferencaros gerçek mi?

Avrupa futbol tarihinde önemli rollere sahip olan bu iki ekip, zaman zaman benzer turnuvalarda yer almalarına rağmen, aralarında resmi bir maçın olup olmadığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Peki, Galatasaray ile Ferencvaros şimdiye kadar resmi veya hazırlık maçında karşılaştı mı? İşte detaylı analiz.

GALATASARAY İLE FERENCVÁROSKARŞILAŞTI MI?

Galatasaray 4 – 0Ferencvaros

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur ilk maçında Galatasaray, İstanbul'da konuk ettiği Macaristan temsilcisi Ferencváros'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

11 Eylül 1963 Çarşamba günü saat 19.00'da İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 19.397 taraftar takip etti. Mücadelenin hakemliğini Karol Galba üstlenirken, sarı-kırmızılılar sahadan ilk yarısı 1-0 tamamlanan maçın sonunda 4-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Galatasaray'ın ortaya koyduğu etkili oyun tribünlerden büyük alkış alırken, temsilcimiz rövanş maçı öncesinde tur için güçlü bir konuma yükseldi.

Rövanş karşılaşması 0-2 Ferencváros üstünlüğüyle sonuçlanmış olsa da, Galatasaray ilk maçtaki farklı galibiyetiyle tur için önemli bir avantajı cebine koymuştu.

Ferencvaros 0-2 Galatasaray

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ferencváros'a 2-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçta aldığı farklı galibiyetin avantajıyla turu geçen taraf oldu.

Mücadele, 12 Ekim 1963 Cumartesi günü saat 17.30'da Budapeşte'deki Albert Flórián Stadion'da oynandı. Karşılaşmayı 27.345 futbolsever izlerken, maçın hakemi Stanislav Fencl oldu. İlk yarısı Ferencváros'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma, Macar ekibinin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

İlk maçı İstanbul'da 4-0 kazanan Galatasaray, rövanşta aldığı yenilgiye rağmen toplam skorda üstünlüğünü koruyarak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ünlü gölü kurumak üzere: 'Suyun olduğu yerde mangal yapıyor'

Kurumaya yüz tuttu! Suyun olduğu yerde artık mangal yapılıyor
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Türkiye'nin ünlü gölü kurumak üzere: 'Suyun olduğu yerde mangal yapıyor'

Kurumaya yüz tuttu! Suyun olduğu yerde artık mangal yapılıyor
Roland Sallai'nin cezası belli oldu

Derbi öncesi kötü haber: Çok güvendiği yıldız isme 2 maç ceza
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var

PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.