Trendyol Süper Lig’de sezonun en kritik virajlarından biri yaklaşırken, futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray – Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu dev mücadele, sadece Türkiye’de değil dünya genelinde milyonlarca izleyicinin odağında olacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta? GS FB derbisi ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan resmi fikstüre göre, dev derbi 26 Nisan Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.

Bu kritik mücadele, sezonun 31. haftasında oynanacak olması nedeniyle ligdeki dengeleri doğrudan değiştirme potansiyeline sahip. Özellikle şampiyonluk yarışında puan farklarının minimal seviyede olduğu bu dönemde, alınacak sonuç yalnızca üç puan anlamına gelmeyecek; psikolojik üstünlüğü de belirleyecek.

GS FB DERBİ NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadeleye ev sahipliği yapacak stat ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park olacak.