Galatasaray Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?

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Derbi henüz oynanmadığı için maç özeti ve goller, mücadelenin sona ermesinin ardından yayınlanacak. Trendyol Süper Lig’in yayın hakları beIN Sports’ta bulunduğu için özet görüntülere beIN Sports’un resmi kanalları ve dijital platformları üzerinden ulaşılabilecek. İşte derbi özeti ve gollerini izlemenin yolları.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Derbi bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak ve yaklaşık 23.25 sularında sona erecek. Maç özeti ve gol görüntüleri, karşılaşmanın bitiminin ardından kısa süre içinde resmi yayıncının kanallarında yer alacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Derbinin özet görüntüleri, beIN Sports’un resmi dijital kanallarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılacak. beIN Sports’un resmi YouTube kanalı ve beIN Sports Haber’in maç sonu programlarında da derbinin özetine ve tartışmalı pozisyonlarına geniş yer verilmesi bekleniyor. Görüntülere resmi kaynaklardan ulaşmak, izinsiz sitelerdeki güvenlik risklerini ortadan kaldırıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Derbide atılacak goller, maç süresince ve sonrasında beIN Sports’un resmi dijital platformlarında kısa videolar halinde paylaşılacak. Maçın tamamını kaçıranlar için geniş özet, golleri ve kritik pozisyonları bir arada sunacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Derbi, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanalda yer alıyor. Maç şifresiz değil; izlemek için beIN Sports aboneliği gerekiyor. İnternetten izlemek isteyen aboneler beIN CONNECT’i kullanabilecek.

DERBİ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma RAMS Park’ta oynanacak. Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.