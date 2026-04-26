Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi kim, Ömer Faruk Turtay hangi takımlı, Galatasaraylı mı, Fenerbahçeli mi?

Derbi ataması sonrası sosyal medyada en çok araştırılan konulardan biri de "Ömer Faruk Turtay hangi takımlı, Galatasaraylı mı yoksa Fenerbahçeli mi?" başlığı oldu. Antalya bölgesi hakemi olan ve aslen Trabzonlu olduğu bilinen Turtay hakkında taraftarlar, geçmişteki maç yönetimi ve kararları üzerinden çeşitli iddialarda bulunsa da profesyonel hakemlerin herhangi bir takım aidiyeti resmi olarak açıklanmamaktadır. Kariyerinde daha önce Beşiktaş-Galatasaray derbisinde de VAR görevini üstlenen tecrübeli hakemin, bu akşamki dev randevuda sergileyeceği tutum şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİN VAR HAKEMİ ÖMER FARUK TURTAY KİMDİR?

Türk futbolunun yükselen değerlerinden biri olan Ömer Faruk Turtay, Süper Lig'in kaderini belirleyecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görevlendirildi. 2026 yılındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç hakem, TFF'nin en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor. Alt liglerden başlayarak basamakları hızla tırmanan Turtay, disiplinli yönetimi ve teknoloji kullanımındaki başarısıyla "yeni jenerasyon hakemler" içerisinde ön plana çıkıyor.

ÖMER FARUK TURTAY KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hakemlik dünyasının genç simalarından biri olan Ömer Faruk Turtay, 2 Ocak 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. 30 yaşında olan Turtay, hakemlik kariyerinde Antalya Bölgesi'ne bağlı olarak görev yapmaktadır. Aslen de Antalyalı olan genç hakem, bölgesel amatör liglerden başlayarak Trendyol 1. Lig ve Süper Lig kadrolarına kadar yükselme başarısı göstermiştir.

HAKEMLİK DIŞINDAKİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI: ASIL İŞİ NE?

Saha içerisindeki otoriter tavrıyla tanınan Ömer Faruk Turtay, hakemlik dışında hukuk dünyasının bir parçasıdır. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Turtay, aktif olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir. Hukukçu kimliğinin getirdiği adalet duygusu ve analiz yeteneğini hakemlik kariyerine de yansıtan Turtay, özellikle VAR odasındaki kritik kararlarıyla tanınmaktadır.

ÖMER FARUK TURTAY HANGİ TAKIMLI?

Derbi öncesi taraftarların en çok merak ettiği "Ömer Faruk Turtay hangi takımı tutuyor?" sorusunun resmi bir cevabı bulunmamaktadır. Profesyonel hakemlik ilkeleri gereği tarafsızlığını koruyan Turtay'ın, geçmişte herhangi bir kulübe aidiyet duyduğuna dair somut bir bilgi veya açıklama spor kamuoyuna yansımamıştır.

2026 YILINDAKİ KRİTİK GÖREVLERİ VE DERBİ KARİYERİ

TFF'nin kritik maçlarda "kurtarıcı" olarak gördüğü Turtay, 2026 yılında birçok dev müsabakada görev aldı. İşte Turtay'ın bu yılki önemli VAR görevleri:

• Süper Kupa Finali (10 Ocak 2026): Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev finalde VAR koltuğundaydı.

• Fenerbahçe - Göztepe (25 Ocak 2026): Şampiyonluk yarışındaki kritik mücadeleyi yönetti.

• Beşiktaş - Galatasaray Derbisi (7 Mart 2026): Mart ayındaki büyük derbinin teknik yönetiminde yer aldı.