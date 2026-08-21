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Galatasaray Erzurumspor hangi kanalda? Galatasaray Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Erzurumspor hangi kanalda? Galatasaray Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Futbolseverler, Galatasaray Erzurumspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray Erzurumspor hangi kanalda? Galatasaray Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni ekibi Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Sezonun ilk maçında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda galibiyet arayacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın kanalını, saatini ve oynanacağı stadı araştırıyor. Peki,  Galatasaray Erzurumspor hangi kanalda? Galatasaray Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

GALATASARAY ERZURUMSPOR HANGİ KANALDA?

Galatasaray Erzurumspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Erzurumspor maçı 21.30'da başlayacak. Mücadelenin hakemliğini Çağdaş Altay yapacak.

GALATASARAY ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE?

Galatasaray ile Erzurumspor FK arasındaki karşılaşma Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak.

Dilara Yıldız
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