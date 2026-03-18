Galatasaray elendi mi, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi (Liverpool Galatasaray)?

MAÇIN İLK 11'LERİ

Liverpool, kalede Alisson ile sahaya çıkarken savunmada Frimpong, Konate, Van Dijk ve Kerkez görev yapıyor. Orta sahada Gravenberch, Mac Allister ve Szoboszlai forma giyerken, hücum hattında Salah, Wirtz ve Ekitike yer alıyor.

Galatasaray ise Uğurcan ile kaleyi koruyor. Savunmada Boey, Singo, Abdülkerim ve Jakobs görev alırken orta sahada Lemina, Torreira ve Sara sahada. Hücum hattında Sallai, Barış Alper ve Osimhen forma giyiyor.

MAÇIN SON DURUMU TURU BELİRLEYECEK

Maçta Liverpool, 1-0 önde. Eğer karşılaşma bu skorla sona ererse, tur atlayan takımı belirlemek için maç uzatmalara gidecek.

İşte muhtemel skorlara göre turu geçen taraflar:

1-0Maç uzatmalara gider.

2-0 Liverpool tur atlar

3-0 Liverpool tur atlar

4-0 Liverpool tur atlar

2-1 Maç uzatmalara gider.

3-1 Liverpool tur atlar

3-2 Maç uzatmalara gider.

4-1 Liverpool tur atlar

4-2 Liverpool tur atlar

4-3 Maç uzatmalara gider.

0-0 Galatasaray tur atlar

1-1 Galatasaray tur atlar

2-2 Galatasaray tur atlar

3-3 Galatasaray tur atlar

0-1 Galatasaray tur atlar

0-2 Galatasaray tur atlar

0-3 Galatasaray tur atlar

0-4 Galatasaray tur atlar

1-2 Galatasaray tur atlar

1-3 Galatasaray tur atlar

2-4 Galatasaray tur atlar

2-3 Galatasaray tur atlar

3-4 Galatasaray tur atlar

Osman DEMİR
