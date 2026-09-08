Galatasaray Denizli Basket maçı hangi kanalda, Galatasaray Denizli Basket nereden CANLI izlenir?

Galatasaray ile Denizli Basket arasındaki karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sporseverler, Galatasaray Denizli Basket maçı hangi kanalda yayınlanacak, maç nereden canlı izlenir ve karşılaşma saat kaçta başlayacak? sorularının yanıtını araştırıyor. Mücadelenin yayıncı kuruluşu ve canlı yayın detayları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

GALATASARAY MCT TECHNIC DENİZLİ BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray MCT Technic ile Denizli Basket, Gloria Cup Basketbol karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele 8 Eylül 2026 Salı günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sporseverler ise Galatasaray MCT Technic Denizli Basket maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? sorularına yanıt arıyor. Mücadele HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC DENİZLİ BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray MCT Technic ile Denizli Basket arasındaki Gloria Cup mücadelesi, 8 Eylül 2026 Salı günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma öncesinde basketbolseverler, takımların sahaya nasıl bir performansla çıkacağını merak ediyor.

GALATASARAY MCT TECHNIC DENİZLİ BASKET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray MCT Technic-Denizli Basket karşılaşmasına Antalya'daki Gloria Sports Arena ev sahipliği yapacak. Gloria Cup Basketbol organizasyonu kapsamında oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

GALATASARAY MCT TECHNIC DENİZLİ BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray MCT Technic ile Denizli Basket arasındaki karşılaşma HT Spor kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, HT Spor'un bulunduğu platformlar üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

HT SPOR HANGİ KANALDA?

HT Spor; Digiturk 75, D-Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73. kanaldan izlenebiliyor. Ayrıca karşılaşma HT Spor'un internet üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın aracılığıyla da takip edilebilecek.

GALATASARAY MCT TECHNIC DENİZLİ BASKET MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray MCT Technic-Denizli Basket maçını canlı izlemek isteyen basketbolseverler, 8 Eylül 2026 Salı günü saat 17.00'de HT Spor ekranlarına yönelerek mücadeleyi takip edebilir. Karşılaşmanın HT Spor'un internet üzerinden sunduğu canlı yayın seçeneğiyle de izlenebilmesi bekleniyor.

GALATASARAY MCT TECHNIC DENİZLİ BASKET MAÇI ÖNCESİ BİLGİLER

Gloria Cup kapsamında oynanacak Galatasaray MCT Technic-Denizli Basket mücadelesi, 8 Eylül Salı günü basketbolseverleri ekran başına getirecek. Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmanın yayın adresi HT Spor olacak. Mücadele Antalya'da bulunan Gloria Sports Arena'da oynanacak.