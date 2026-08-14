Galatasaray Çorum FK maç kadrosu: Galatasaray Çorum FK muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun heyecanı Galatasaray ile Arca Çorum FK arasında oynanacak karşılaşmayla başlıyor. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında RAMS Park'ta Süper Lig'in yeni temsilcisi Çorum FK'yı ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini, yayın kanalını ve takımların sahaya çıkması beklenen kadroları araştırıyor. Galatasaray Çorum FK muhtemel 11'ler...

GALATASARAY ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Çorum FK arasındaki Süper Lig karşılaşması 21.30'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Batuhan Kolak yapacak. Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün, Uğur Yalçın ve Suat Güz üstlenecek. Dördüncü hakem ise Asen Albayrak olacak.

Sezonun açılış mücadelesi olması nedeniyle karşılaşma, iki takım açısından da ayrı önem taşıyor. Galatasaray yeni sezona taraftarı önünde galibiyetle başlamayı hedeflerken, Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak Çorum FK ise güçlü rakibi karşısında puan arayacak.

Galatasaray, son dört sezonu şampiyon tamamlamasının ardından yeni sezona da iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip aynı zamanda üst üste beşinci şampiyonluk hedefi doğrultusunda ilk sınavını verecek.

RAMS PARK'TA DİKKAT ÇEKEN SERİ

Galatasaray'ın karşılaşma öncesindeki en dikkat çekici istatistiklerinden biri iç saha performansı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de RAMS Park'ta oynadığı son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 28 galibiyet ve 7 beraberlik alan Galatasaray, iç sahadaki yenilmezlik serisini yeni sezona da taşımak istiyor.

Bu istatistik, sezonun ilk maçında ev sahibi Galatasaray'ın saha avantajını öne çıkaran önemli veriler arasında yer alıyor. Çorum FK ise Süper Lig'deki ilk mücadelesinde bu seriyi sonlandırarak dikkat çekici bir sonuç elde etmeye çalışacak.

GALATASARAY ÇORUM FK MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri de futbolseverlerin gündeminde bulunuyor. Verilen bilgilere göre Galatasaray'ın muhtemel kadrosunda Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış ve Osimhen yer alıyor.

Çorum FK'nın sahaya çıkması beklenen kadrosunda ise Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Fredy, Karlsbakk, Serdar, Kiziridis ve Ramirez bulunuyor.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Uğurcan

Sallai

Lemina

Abdülkerim

Jakobs

Torreira

Sara

Sane

Yunus

Barış

Osimhen

ÇORUM FK MUHTEMEL 11

Felipe

Gökhan

Penetra

Smolcic

Borza

Ramadani

Fredy

Karlsbakk

Serdar

Kiziridis

Ramirez

Galatasaray'ın kadrosunda özellikle hücum hattındaki isimler dikkat çekiyor. Çorum FK ise Süper Lig'deki ilk karşılaşmasında dengeli bir oyun ortaya koyarak güçlü rakibi karşısında etkili olmaya çalışacak.