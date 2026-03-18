Galatasaray Çeyrek finale çıktı mı (Şampiyonlar Ligi)?

LIVERPOOL VE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI İZLENEBİLECEK?

Liverpool ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, futbolseverler için TRT 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Taraftarlar, maç heyecanını evlerinden veya mobil cihazlarından takip edebilecek.

LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI TRT 1 CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1 kanalını izleyerek maçı canlı takip etmek isteyenler, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Filbox 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan erişim sağlayabilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak da izlemek mümkün.

LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen mücadele, 18 Mart Çarşamba günü oynanacak. Taraftarlar takımlarının sahadaki performansını kaçırmamak için bu tarihi not etmeliler.

LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı kaçırmamak için saatlerini kontrol edebilirler.

LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Anfield Stadyumu, Liverpool ile Galatasaray arasındaki zorlu UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. İngiltere'deki bu tarihi mücadelede heyecan dorukta olacak.

GALATASARAY ÇEYREK FİNALE ÇIKTI MI?

Galatasaray, bu sezonki kritik mücadelesinde çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Taraftarlar "Galatasaray çeyrek finale çıktı mı?" sorusunun cevabı Liverpool Galatasaray maçı sonrası netleşecek. Henüz maç sona ermedi.