Galatasaray Başakşehir tek maç mı rövanşı var mı?

Galatasaray ile Rams Başakşehir, ZTK heyecanında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Müsabakayı canlı izlemek isteyen izleyiciler, maç saati, yayıncı kuruluş ve karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağına dair bilgilere ulaşmak istiyor. Bunun yanı sıra mücadelede elemenin tek maçla mı sonuçlanacağı yoksa çift maçlı bir rövanş sisteminin mi uygulanacağı futbol gündeminde öne çıkıyor.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Galatasaray ile Rams Başakşehir mücadelesi futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak. Karşılaşma, ATV üzerinden canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI ATV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV yayını; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformları üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla da karşılaşma şifresiz şekilde ekranlara gelecek.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Galatasaray ile Rams Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 18 Aralık Perşembe günü oynanacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaray ile Rams Başakşehir, İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR TEK MAÇ MI

Galatasaray Rams Başakşehir maçı tek maç üzerinden oynanacak.