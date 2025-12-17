Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, muhtemel 11'lerinde kimler var?

Galatasaray ile Rams Başakşehir arasında oynanacak ZTK mücadelesi öncesinde gözler maç programına çevrildi. Futbol tutkunları, bu önemli karşılaşmanın ne zaman oynanacağını, hangi yayıncı kuruluş tarafından ekranlara getirileceğini ve iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'lerini merak ediyor.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Rams Başakşehir'i karşı karşıya getirecek mücadele futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak. Karşılaşma, şifresiz yayınla canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI ATV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV yayını; Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca Türksat uydu yayını ve internet platformları aracılığıyla da karşılaşma şifresiz olarak izlenebilecek.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Galatasaray ile Rams Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi 18 Aralık Perşembe günü oynanacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği 20.30 saatinde başlayacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Galatasaray – Rams Başakşehir karşılaşmasına İstanbul'daki Rams Park Stadyumu ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi.

Başakşehir : Muhammed Şengezer, Opoku, Duarte, Onur Bulut, Operi, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Umut Güneş, Selke, Harit.