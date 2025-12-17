Haberler

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, muhtemel 11'lerinde kimler var?

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, muhtemel 11'lerinde kimler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Galatasaray ile Rams Başakşehir, kupada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar ise maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve müsabakanın şifresiz olup olmayacağı gibi detayları araştırıyor.

Galatasaray ile Rams Başakşehir arasında oynanacak ZTK mücadelesi öncesinde gözler maç programına çevrildi. Futbol tutkunları, bu önemli karşılaşmanın ne zaman oynanacağını, hangi yayıncı kuruluş tarafından ekranlara getirileceğini ve iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'lerini merak ediyor.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Rams Başakşehir'i karşı karşıya getirecek mücadele futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak. Karşılaşma, şifresiz yayınla canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI ATV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV yayını; Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca Türksat uydu yayını ve internet platformları aracılığıyla da karşılaşma şifresiz olarak izlenebilecek.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Galatasaray ile Rams Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi 18 Aralık Perşembe günü oynanacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği 20.30 saatinde başlayacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Galatasaray – Rams Başakşehir karşılaşmasına İstanbul'daki Rams Park Stadyumu ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi.

Başakşehir : Muhammed Şengezer, Opoku, Duarte, Onur Bulut, Operi, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Umut Güneş, Selke, Harit.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Fiyatı da cazip
İfade vermek için adliyeye gelen Ela Rümeysa Cebeci, lavaboda kıyafetini değiştirdi

Testi pozitif çıkan ünlü spikerden adliyede dikkat çeken hamle
Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
17 bin metrekare alana inşa ediliyor, Sivas'ın her yerinden görülebiliyor

17 bin metrekare alana inşa ediliyor, her yerden görülebiliyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

Boş arazide gündüz vakti vahşet! Baba öldü, oğlu ve yeğeni hastanede
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title