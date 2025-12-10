Galatasaray Avrupa'dan elendi mi, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi. Fransız ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadele sonrası akıllarda tek soru kaldı: Sarı-kırmızılılar Avrupa defterini kapattı mı, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti mi?
Uefa Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Monaco'nun sahasına çıkan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından futbolseverler, takımın Avrupa kupalarındaki durumunu merak ediyor: Galatasaray elendi mi, Şampiyonlar Ligi serüveni sona erdi mi?
İLK 11'LER
Monaco : Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun.
Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.
GALATASARAY AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?
Galatasaray'ın Avrupa macerası henüz sona ermiş değil. Sarı-kırmızılı ekibin önünde oynanması gereken iki karşılaşma daha bulunuyor. Bu mücadelelerden alınacak sonuçlar, takımın Avrupa'daki geleceğini belirleyecek.