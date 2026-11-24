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Galatasaray Aston Villa maç özeti nereden izlenir sorusu maç öncesinden araştırılmaya başlandı. Galatasaray Aston Villa maçı henüz başlamadı. Karşılaşma 20.45'te TRT 1'de başlayacak. Maçın özeti ve golleri, karşılaşmanın bitiminin ardından TRT Spor ve tabii platformlarında yayınlanacak.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Maçın geniş özeti ve gol görüntüleri, karşılaşmanın sona ermesinin ardından yayıncı kuruluş TRT'nin dijital platformlarında ve resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

Ayrıca UEFA'nın resmi internet sitesi ve uygulamasında da maçın kısa özetine ulaşılabilecek.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Aston Villa maçı henüz başlamadı. Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Maç başladığında skor ve gol bilgileri anlık olarak güncellenecek.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

Maç, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Stadyum, UEFA kayıtlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi adıyla yer alıyor.

Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında oynanıyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşma uydu üzerinden ücretsiz izlenebiliyor.

TRT 1'i dijital platformlarda bulmak isteyenler için kanal numaraları şöyle: Digiturk 23, D Smart 26, Tivibu 22, Kablo TV 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20. Platformların kanal numaralarında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için yayın öncesinde güncel listeye göz atmakta fayda var.