Galatasaray Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, Galatasaray Amedspor maçı bugün mü?

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Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Galatasaray Amedspor maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yer alıyor.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Amedspor maçı, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI BUGÜN MÜ?

Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, bu tarihte saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Amedspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Amedspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Maçta Galatasaray ev sahibi olacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray Amedspor maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

GALATASARAY VE AMEDSPOR PUAN DURUMUNDA KAÇINCI?

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin yeni ekiplerinden Amedspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan toplayarak ikinci sırada yer alıyor. Zirvedeki iki takımı ayıran puan farkı yalnızca 2.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da yıldız golcü Victor Osimhen, Stuttgart maçında sol dizinden sakatlandı. Dizinde esneme ve serbest parça tespit edilen Nijeryalı futbolcu artroskopik diz ameliyatı olacak ve Amedspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören kaptan Abdülkerim Bardakcı ise iki maçlık cezası nedeniyle karşılaşmada yer almayacak. Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao, bu maçta sarı kart görmeleri halinde Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek.