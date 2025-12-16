GAİN kimin, sahibi kim? GAİN Medya'ya neden operasyon düzenlendi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Anahat Holding'e bağlı şirketlere yönelik başlatılan operasyon, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, GAİN Medya'nın da aralarında bulunduğu şirketlerde operasyon sürecinde 3 kişi gözaltına alındı. GAİN kimin? GAİN Medya'nın sahibi kim? GAİN Medya'ya neden operasyon düzenlendi? Detaylar...

GAİN KİMİN, SAHİBİ KİM?

Türkiye'de dijital yayıncılık alanında faaliyet gösteren GAİN Medya, kuruluşundan itibaren farklı dönemlerde çeşitli kurumsal yapılar bünyesinde faaliyet göstermiş bir medya platformu olarak dikkat çekmektedir. Platformun mülkiyet yapısı ve yönetim kadrosu, 2025 yılı itibarıyla gerçekleşen satın alma süreciyle birlikte yeniden şekillenmiştir.

GAİN Medya'nın kurucusu Gözde Akpınar'dır. Platform, ilk yıllarında dijital içerik üretimi ve yayıncılığı odağıyla konumlanmış, zamanla Türkiye'deki dijital medya ekosisteminde bilinirlik kazanmıştır. Kuruluş sürecinin ardından GAİN Medya, faaliyetlerini farklı kurumsal yapılar altında sürdürmüştür.

GAİN Medya, satın alma öncesinde Beyn Danışmanlık ve Rams Türkiye Grubu bünyesinde faaliyet göstermiştir. Bu dönemlerde platform, içerik üretimi ve yayıncılık faaliyetlerine devam etmiş, kurumsal yapısı bu gruplar çerçevesinde şekillenmiştir.

GAİN Medya, 21 Şubat 2025 tarihinde Anahat Holding A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Bu satın alma işlemiyle birlikte platformun mülkiyeti resmen Anahat Holding'e geçmiştir. Satın alma, GAİN Medya'nın sahiplik yapısında önemli bir değişiklik anlamına gelmiştir.

Satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından GAİN Medya'nın yönetim kadrosunda da değişiklik gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Selahattin Aydın, GAİN Medya'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlamıştır. Böylece platform, Anahat Holding bünyesinde yeni bir yönetim yapısıyla faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır.

GAİN MEDYA'YA NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

2025 yılı içerisinde GAİN Medya'nın da adının geçtiği bir operasyon, kamuoyuna yansıyan resmi adli süreçler kapsamında gündeme gelmiştir. Operasyon, GAİN Medya'nın doğrudan faaliyetlerinden bağımsız olarak, bağlı bulunduğu holding yapısı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülmüştür. Bu talimat doğrultusunda, Anahat Holding'e bağlı şirketlere yönelik adli işlem başlatıldı. GAİN Medya da bu şirketler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldü.

Operasyon kapsamında, holding ve şirket yetkilisi 3 kişi gözaltına alındı.