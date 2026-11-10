Furkan Soyalp kadro dışı mı kaldı, Amedspor Furkan Soyalp'ı kadro dışı mı bıraktı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Furkan Soyalp kadro dışı kalmadı. Sosyal medyada Amedspor'un Furkan Soyalp'ı kadro dışı bıraktığı yönünde dolaşan iddialar asılsız. Deneyimli futbolcu, Amedspor kadrosundaki yerini koruyor. İşte Furkan Soyalp'a ilişkin iddiaların ayrıntıları.

FURKAN SOYALP KADRO DIŞI MI KALDI?

Hayır, Furkan Soyalp kadro dışı kalmadı. Sosyal medyada futbolcunun kadro dışı bırakıldığına ilişkin paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor. Furkan Soyalp, Amedspor'daki görevini sürdürüyor.

AMEDSPOR FURKAN SOYALP'I KADRO DIŞI MI BIRAKTI?

Amedspor'un Furkan Soyalp'ı kadro dışı bıraktığı yönündeki iddialar asılsız. Kulübün böyle bir kararı bulunmuyor. Furkan Soyalp, Amedspor kadrosunda yer almaya devam ediyor.

FURKAN SOYALP İDDİALARI NEREDEN ÇIKTI?

Furkan Soyalp'ın kadro dışı bırakıldığı iddiaları sosyal medyada ortaya çıktı. Doğrulanmamış paylaşımlar kısa sürede farklı hesaplar tarafından yayıldı ve taraftarlar arasında soru işaretlerine yol açtı. Ancak ortaya atılan iddiaların gerçeklikle bir ilgisi bulunmuyor.

AMEDSPOR'UN SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verildi. Amedspor, milli aranın ardından Süper Lig'in 12. haftasında sahaya çıkacak.