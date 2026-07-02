Furkan Korkmaz kimdir, basketbolcu Furkan Korkmaz kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği isimlerden Furkan Korkmaz yeniden gündemde. "Furkan Korkmaz kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Hangi takımda oynuyor?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Furkan Korkmaz'ın biyografisi, basketbol kariyeri ve forma giydiği takıma dair merak edilen ayrıntılar.

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz, 24 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. Basketbola küçük yaşlarda Anadolu Efes altyapısında başlayan milli oyuncu, genç yaşta gösterdiği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken yetenekleri arasına girdi.

Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapabilen Korkmaz, özellikle üç sayı isabeti, dış şut tehdidi ve skor üretme becerisiyle tanınıyor.

FURKAN KORKMAZ KAÇ YAŞINDA?

24 Temmuz 1997 doğumlu olan Furkan Korkmaz, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Kariyerinin önemli bölümünü NBA'de geçiren milli basketbolcu, hem kulüp hem de milli takım seviyesinde uzun yıllardır üst düzey organizasyonlarda mücadele ediyor.

FURKAN KORKMAZ NERELİ?

Furkan Korkmaz, İstanbul doğumludur. Basketbol eğitimini Anadolu Efes altyapısında alan başarılı oyuncu, genç yaş kategorilerinden itibaren Türkiye Milli Takımı'nın formasını giyerek önemli uluslararası turnuvalarda görev aldı.

FURKAN KORKMAZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Furkan Korkmaz, kariyerini Bahçeşehir Koleji'nde sürdürüyor. NBA'de uzun yıllar forma giydikten sonra Türkiye'ye dönen milli basketbolcu, Basketbol Süper Ligi ve Avrupa kupalarında Bahçeşehir Koleji adına mücadele ediyor.

Kulüp kariyerinin yanı sıra Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın da önemli parçalarından biri olan Korkmaz, tecrübesi ve skor katkısıyla ay-yıldızlı ekibe önemli katkılar sağlıyor.

FURKAN KORKMAZ'IN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Anadolu Efes'te başlayan Furkan Korkmaz, NBA Draftı'nda seçildikten sonra dünyanın en prestijli basketbol ligi olan NBA'de forma giydi. Uzun yıllar boyunca Philadelphia 76ers kadrosunda yer alan milli oyuncu, uluslararası tecrübesiyle Türk basketbolunun en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Hem kulüp hem de milli takım kariyerinde önemli başarılara imza atan Furkan Korkmaz, etkili dış şutları, hücumdaki üretkenliği ve tecrübesiyle Türk basketbolunun öne çıkan oyuncuları arasında yer almaya devam ediyor.