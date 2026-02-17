Furkan Koçan, İstanbul'da yürütülen son "ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması kapsamında adına gözaltı kararı verilen 25 şüpheli arasında yer alan bir isimdir. Soruşturma kapsamında resmi kaynaklarda ve haber bültenlerinde yayımlanan listelere göre Furkan Koçan'ın adı 17 gözaltı yapılan kişi arasında geçmekte, kamuoyunda "şüpheli" olarak yer almaktadır.? Peki, Furkan Koçan kimdir? Furkan Koçan neden gözaltına alındı? Detaylar...

FURKAN KOÇAN KİMDİR?

Bununla birlikte, Furkan Koçan'ın mesleki geçmişi, ünü, sektörel kimliği veya kamuoyunda bilinen sanatçı/sosyete profili gibi detaylı biyografik bilgiler resmi haber kaynaklarında henüz yer almamıştır. Sosyal medya profilleri üzerinden genel paylaşımlar bulunmakla birlikte bu tip bireysel sosyal medya içerikleri haber değeri taşıyan doğrulanmış bilgi sayılmamaktadır.?

Haberde adı geçen diğer isimler gibi Furkan Koçan hakkında da resmi mercilerce yürütülen soruşturma kapsamında görüşleri, ifadesi ve süreç detayları şu aşamada kamuya açıklanmamıştır.

FURKAN KOÇAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması" çerçevesinde, çok sayıda ünlü, iş insanı ve şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Başsavcılığın aynı gün yaptığı açıklamalara göre soruşturma kapsamındaki suçlamalar şunlardır:

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,

Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak,

Fuhşa teşvik ve aracılık etme,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak,

Bu çerçevede Furkan Koçan da 25 şüpheli arasında yer aldı ve soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 şüpheli ile birlikte gözaltına alınan isimlerden biri oldu.