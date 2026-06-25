Furkan Andıç kimdir? Furkan Andıç kaç yaşında, nereli?

Furkan Andıç’ın yer aldığı diziler ve projelerle adından söz ettirmeye devam etmesi, ünlü oyuncunun hayatını yeniden gündeme taşıdı. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Furkan Andıç’ın kim olduğu, yaşı ve memleketi merak ediliyor. Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen biyografi bilgileri…

FURKAN ANDIÇ KİMDİR?

Furkan Andıç, Türk oyuncudur. 4 Nisan 1990 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Televizyon dizileri, dijital platform projeleri ve sinema filmlerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

FURKAN ANDIÇ KAÇ YAŞINDA?

4 Nisan 1990 doğumlu olan Furkan Andıç, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

FURKAN ANDIÇ NERELİ?

Furkan Andıç, İstanbul doğumludur. Annesi Boşnak, babası ise Trabzon kökenlidir.

FURKAN ANDIÇ’IN KARİYERİ

Furkan Andıç, oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle başlamıştır. 2011 yılında “Kolej Günlüğü” dizisiyle televizyon dünyasına adım atmış, ardından “Umutsuz Ev Kadınları” dizisinde Levent karakterini canlandırmıştır.

Kariyerinde “Kaçak Gelinler”, “Kırgın Çiçekler”, “Tatlı İntikam”, “Meryem”, “Her Yerde Sen”, “Çatı Katı Aşk” ve “Kara Tahta” gibi birçok popüler dizide rol almıştır. Dijital platform projelerinde de yer alan Andıç, “Bozkır” ve “39 Derecede Aşk” gibi yapımlarla da izleyici karşısına çıkmıştır. Sinema alanında ise “Damat Takımı” ve “Cadı” gibi filmlerde rol almıştır.

Başarılı oyuncu, televizyon ve dijital projelerdeki performansıyla Türk dizi ve sinema sektöründe tanınan isimlerden biri haline gelmiştir.