Funda Bakış öldü mü, neden öldü? Milli antrenör Funda Bakış'ı kim öldürdü, olay nedir?

İstanbul Sancaktepe’de milli cimnastik antrenörü Funda Bakış’ın ölümüne neden olan olayın ayrıntıları merak ediliyor. Funda Bakış’ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bıçaklı olayın ardından gözaltılar yapılırken, cinayetin nasıl gerçekleştiği ve olayın arka planındaki neden araştırılıyor. Funda Bakış neden öldü, onu kim öldürdü ve olayda neler yaşandı? İşte merak edilen tüm detaylar...

FUNDA BAKIŞ ÖLDÜ MÜ?

Evet. Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış, İstanbul Sancaktepe’de eski çalışanı Zehra G. ile yaşadığı alacak verecek tartışması sırasında göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Bakış, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

FUNDA BAKIŞ NEDEN ÖLDÜ?

Funda Bakış, eski çalışanı Zehra G. ile yaşadığı alacak verecek tartışması sırasında bıçaklandı. Zehra G.’nin, spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Bakış’a vermesi nedeniyle ikili arasında alacak husumeti bulunuyordu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Bakış göğsünden bıçaklandı.

FUNDA BAKIŞ'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Funda Bakış, eski çalışanı Zehra G. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından Zehra G. ile kavgaya karışan A.H.U. ve E.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

OLAY NEDİR?

Olay, İstanbul Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Funda Bakış ile daha önce spor salonunda çalışan Zehra G. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Zehra G., Bakış'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan milli cimnastik antrenörü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Zehra G. ile kavgaya karışan A.H.U. ve E.Ş. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Funda Bakış'ın bıçaklandığı ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.