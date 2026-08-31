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Funda Bakış kimdir? Funda Bakış kaç yaşında vefat etti, nereli?

Funda Bakış kimdir? Funda Bakış kaç yaşında vefat etti, nereli?
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Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış’ın hayatı ve kariyeri, Sancaktepe’de yaşanan acı olayın ardından merak konusu oldu. 39 yaşında hayatını kaybeden Bakış’ın cimnastik camiasındaki çalışmaları dikkat çekerken, "Funda Bakış kimdir?", "Funda Bakış kaç yaşında vefat etti?" ve "Funda Bakış nereli?" soruları araştırılıyor.

Türkiye cimnastik camiasının tanınan isimlerinden milli antrenör Funda Bakış’ın yaşamı, kariyeri ve memleketi gündemdeki yerini koruyor. 39 yaşında hayatını kaybeden Funda Karaçelik Bakış’ın özellikle milli takım bünyesindeki görevleri merak edilirken, "Funda Bakış kimdir, kaç yaşındaydı?" ve "Funda Bakış nereli?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Funda Bakış hakkında merak edilen bilgiler...

FUNDA BAKIŞ KİMDİR?

Funda Karaçelik Bakış, Türk cimnastik camiasında milli sporcu ve antrenör olarak görev yapan isimlerden biriydi. Özellikle Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı bünyesinde yaptığı antrenörlük çalışmalarıyla tanınıyordu. Bakış, kariyerinin farklı dönemlerinde cimnastik alanında sporcu ve antrenör olarak görev yaptı. Daha sonraki dönemde ise kendisine ait spor salonunda çalışmalarını sürdürdü.

FUNDA BAKIŞ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Funda Bakış, 39 yaşında hayatını kaybetti. Milli antrenörün vefatı, cimnastik camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

NEDEN VEFAT ETTİ?

Funda Bakış, 30 Ağustos 2026'da İstanbul Sancaktepe'de yaşanan bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Daha önce kendisine ait spor salonunda çalışan Zehra G. ile Bakış arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Funda Bakış göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Bakış, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

FUNDA BAKIŞ NERELİ?

Funda Bakış'ın nereli olduğuna ilişkin bir bilgi yer almıyor. Bu nedenle memleketi konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

FUNDA BAKIŞ'IN KARİYERİ

Funda Karaçelik Bakış, cimnastik alanında milli sporcu ve antrenör olarak görev yaptı. Kariyerinde özellikle Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı antrenörleri arasında yer almasıyla öne çıktı. Cimnastikle olan bağını antrenörlük döneminde sürdüren Bakış, ilerleyen süreçte kendisine ait spor salonunda da çalışmalar gerçekleştirdi. Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından da kadın milli takım antrenörlerinden biri olarak anıldı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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