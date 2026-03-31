Fuat Bakgör kimdir, neden gözaltına alındı? İş adamı Fuat Bakgör Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet mi verdi?

Bursa’daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmeler gündemde. İş insanı Fuat Bakgör’ün gözaltına alındığı iddiaları sosyal medyada tartışma yarattı. Fuat Bakgör kim, neden gözaltına alındı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle bağlantısı ne? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

FUAT BAKGÖR KİMDİR?

Fuat Bakgör, Bursa merkezli yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında adı geçen iş insanlarından biridir. Bursa’daki inşaat ve emlak projelerinde belediye yetkilileri ile ilişkili olduğu ve rüşvet veren kişiler arasında yer aldığı belirtilmiştir. Şirket faaliyetleri ve iş bağlantılarıyla bölgede tanınan bir isimdir.

FUAT BAKGÖR GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Fuat Bakgör soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 kişi arasında yer almaktadır.

FUAT BAKGÖR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Fuat Bakgör’ün gözaltına alınma nedeni, soruşturma kapsamında “rüşvet vermek” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlamalarıyla ilgilidir. İddialara göre, belediye projelerinde usulsüz işlemler ve emsal artışı sağlanması karşılığında maddi menfaat temin ettiği ileri sürülmektedir.

MUSTAFA BOZBEY GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biridir.

OLAY NEDİR?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Nilüfer ilçesinde belediye projelerinde usulsüz emsal artışları yapılması ve rüşvet verilmesi iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, belediye başkanı, yakınları, belediye çalışanları ve iş insanları dahil 55 kişi gözaltına alındı. Suçlamalar arasında örgüt kurma, yönetme, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve imar kirliliğine neden olma yer alıyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltına alınanlar arasında, Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer, kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey, Nilüfer Belediyesi eski çalışanları, mimarlık ofisi sahipleri ve birçok iş insanı bulunmaktadır. Toplamda 55 kişi yakalanmış, 4 kişi ise firari olarak aranıyor.