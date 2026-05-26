From dizisinin 4. sezonu, uzun bir aranın ardından 19 Nisan 2026 tarihinde izleyiciyle buluşarak yayın hayatına güçlü bir dönüş yaptı. Sezonun ilk bölümleri yayınlandıkça özellikle gizem ve gerilim dozu yüksek hikâye yapısı nedeniyle izleyici kitlesi tarafından yoğun ilgi gördü. Ancak 5. bölümün yayınlanmasının ardından 6. bölümün hemen ekrana gelmemesi, diziyi takip eden izleyiciler arasında “From 4. sezon 6. bölüm neden yayınlanmadı, 4. sezon bitti mi? From 4. sezon 6. bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularını gündeme taşıdı.

FROM 4. SEZON 6. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Yapımın yayın takvimi incelendiğinde, bu durumun bir yayın arası planlamasından kaynaklandığı görülmektedir. Dizi, haftalık yayın akışına ek olarak belirli bölümler arasında kısa aralar verilerek ilerlemektedir. Bu nedenle 5. bölüm sonrasında bir haftalık planlı ara uygulanmış, 6. bölümün yayın tarihi ise ileri bir tarihe kaydırılmıştır.

FROM 4. SEZON BİTTİ Mİ?

From dizisinin 4. sezonu henüz final yapmamıştır. Yayın akışına göre sezon toplam 10 bölümden oluşmaktadır ve hikâye henüz tamamlanma aşamasına gelmemiştir.

19 Nisan 2026’da başlayan yeni sezon, haftalık yayın modeliyle ilerlemektedir. 5. bölüm 17 Mayıs 2026 tarihinde izleyiciyle buluşmuştur. Bu tarihten sonra yayın planında kısa bir ara verilmiş ve sezonun devam bölümlerinin belirli aralıklarla ekrana gelmesi planlanmıştır.

FROM 4. SEZON 6. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

From 4. sezon 6. bölüm için yayın takvimi netleşmeye başlamıştır. Mevcut yayın planlamasına göre 5. bölümün ardından verilen kısa aranın tamamlanmasıyla birlikte 6. bölümün 31 Mayıs 2026 tarihinde izleyiciyle buluşması beklenmektedir.