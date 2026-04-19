Bilim kurgu ve korku türünü başarılı şekilde harmanlayan From, 4. sezonuyla birlikte izleyicileri yeniden karanlık bir kasabanın içine sürüklemeye hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonuna dair en çok merak edilen konu ise yayın tarihi ve bölüm takvimi oldu. Yapım ekibinden gelen resmi bilgilere göre 4. sezonun prömiyeri 19 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak ve sezon haftalık olarak yayınlanmaya devam edecek. Peki, From 4. sezon 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? From 4. sezon yayın takvimi!

FROM 4. SEZON 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

From 4. sezon 2. bölüm yayın tarihi 26 Nisan 2026 Pazar olarak açıklanmıştır. İlk bölümün 19 Nisan 2026’da yayınlanmasının ardından dizi, haftalık yayın formatıyla devam edecek.

Bu plana göre her yeni bölüm, izleyicilerin merak ettiği gizemleri adım adım açığa çıkarırken aynı zamanda yeni soru işaretleri de oluşturacak. Özellikle ikinci bölüm, sezonun hikâye yönünü belirleyen kritik eşiklerden biri olarak değerlendiriliyor.

FROM 4. SEZON YAYIN TAKVİMİ

From dizisinin 4. sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor ve her bölüm haftalık olarak ekranlara geliyor. İşte resmi yayın planı:

1. Bölüm – 19 Nisan 2026

2. Bölüm – 26 Nisan 2026

3. Bölüm – 3 Mayıs 2026

4. Bölüm – 10 Mayıs 2026

5. Bölüm – 17 Mayıs 2026

6. Bölüm – 24 Mayıs 2026

7. Bölüm – 31 Mayıs 2026

8. Bölüm – 7 Haziran 2026

9. Bölüm – 14 Haziran 2026

10. Bölüm (Sezon Finali) – 21 Haziran 2026

Bu takvim, dizinin yaz aylarına yaklaşırken büyük finaline doğru adım adım ilerleyeceğini gösteriyor. Özellikle sezon finalinin 21 Haziran 2026’da yayınlanacak olması, hikâyenin kritik bir dönüm noktasına ulaşacağını işaret ediyor.