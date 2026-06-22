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From 4. sezon 10. bölüm ne zaman yayınlanacak? From 4. sezon yeni bölüm ne zaman?

From 4. sezon 10. bölüm ne zaman yayınlanacak? From 4. sezon yeni bölüm ne zaman?
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Bilim kurgu ve korku türünün dikkat çeken yapımlarından From, dördüncü sezonunun son bölümlerine girerken izleyicilerin odağında yer almaya devam ediyor. 9. bölümün ardından hikâyedeki gerilim daha da yükselirken, gözler şimdi 10. bölüm ve sezon finaline çevrildi. Peki, From 4. sezon 10. bölüm ne zaman yayınlanacak? From 4. sezon yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde.

14 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan 9. bölümün ardından hikâyedeki gerilim seviyesi daha da yükselirken, dizi takipçileri yeni bölümlerin yayın tarihlerini araştırmaya başladı. Özellikle "From 4. sezon 10. bölüm ne zaman?", "From yeni bölüm bugün var mı?" ve "From 4. sezon kaç bölüm sürecek?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor.

FROM 4. SEZON 10. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

From dizisinin merakla beklenen sezon finali bölümü için geri sayım başladı. Resmi yayın takvimine göre dizinin 10. bölümü, yani sezon finali, ABD'de MGM+ platformunda 28 Haziran 2026 Pazar günü yayınlanacak.

Birleşik Krallık'ta ise yayın takvimi birkaç hafta geriden ilerliyor. Bu nedenle İngiltere'deki izleyiciler sezon finalini 9 Temmuz 2026 Perşembe günü Sky ve NOW platformları üzerinden izleyebilecek.

Öte yandan sezon finali öncesindeki son bölüm olan 9. bölüm de ABD'de 21 Haziran 2026 tarihinde izleyicilerle buluşuyor. Böylece sezonun son iki haftasında hikâye final noktasına doğru ilerlemeye devam edecek.

FROM 4. SEZON YAYIN TAKVİMİ

From'un dördüncü sezonu, önceki sezonlarda olduğu gibi toplam 10 bölümden oluşuyor. Resmi yayın programına göre sezonun kalan bölümleri için açıklanan tarihler şu şekilde sıralanıyor:

Dizinin 9. bölümü ABD'de 21 Haziran 2026 Pazar günü yayınlanırken, Birleşik Krallık'taki yayın tarihi 2 Temmuz 2026 Perşembe olarak açıklandı.

Sezon finali niteliğindeki 10. bölüm ise ABD'de 28 Haziran 2026 Pazar günü ekranlara gelecek. Aynı bölümün Birleşik Krallık yayın tarihi ise 9 Temmuz 2026 Perşembe olacak.

Bundan önce yayınlanan 8. bölüm ise ABD'de 14 Haziran 2026 tarihinde izleyiciyle buluşurken, Birleşik Krallık'ta 25 Haziran 2026 tarihinde yayınlanacak.

Resmi yayın takvimi dikkate alındığında, From'un dördüncü sezonu haziran ayının sonunda ABD'de tamamlanmış olacak. İngiltere yayın planı ise temmuz ayının ikinci haftasına kadar devam edecek.

Dizinin yayın tarihleriyle ilgili bilgiler MGM+, Sky ve NOW tarafından duyurulan resmi takvim esas alınarak hazırlanmıştır. İzleyicilerin olası güncellemeler için yayıncı platformların resmi duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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