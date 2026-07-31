İtalyan futbolunun ve AC Milan tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Franco Baresi'nin 66 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Kariyerinin tamamını AC Milan'da geçiren ve dünya futbol tarihinin en başarılı savunmacıları arasında kabul edilen efsane isim için kulüp tarafından taziye mesajı yayımlandı. Peki, Franco Baresi neden öldü? Franco Baresi kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimide.

FRANCO BARESI NEDEN ÖLDÜ?

İtalyan futbol efsanesi Franco Baresi'nin 66 yaşında hayatını kaybettiği resmi olarak duyuruldu. AC Milan tarafından yapılan açıklamada, kulübün sembol isimlerinden biri olan Baresi'nin vefatından dolayı büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Kulübün yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AC Milan'ın tarihi gözyaşı döküyor. Franco Baresi'nin aramızdan ayrılışıyla büyük bir acı yaşıyoruz. Onun örnek alınacak duruşu ve derin etkisi, tıpkı efsanevi 6 numarası gibi, kulübümüzün DNA'sının ve yolculuğunun ayrılmaz bir parçası olarak sonsuza dek yaşayacaktır. AC Milan, Franco Baresi'nin ailesine başsağlığı diliyor; bu zor saatte her Rossonero taraftarın hissettiği üzüntü de aynıdır."

Paylaşılan resmi bilgilere göre Baresi, Ağustos 2025'te akciğerindeki nodül nedeniyle ameliyat olmuş ve bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Ancak ölüm nedenine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış kapsamlı ve ayrıntılı resmi bir açıklama bulunmuyor.

FRANCO BARESI KİMDİR?

Franco Baresi, 8 Mayıs 1960 tarihinde İtalya'nın kuzeyinde bulunan Travagliato kasabasında dünyaya geldi.

Futbol kariyerine AC Milan altyapısında başlayan Baresi, henüz 17 yaşındayken 23 Nisan 1978 tarihinde Serie A'da ilk resmi maçına çıktı. Kısa süre içerisinde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen başarılı savunmacı, oyun zekâsı, pozisyon bilgisi, liderlik özellikleri ve istikrarlı performansıyla dünya futbolunun en önemli stoperleri arasında gösterildi.

Yaklaşık 20 yıl boyunca AC Milan formasını taşıyan Baresi, kulübün kaptanlığını üstlenerek hem saha içinde hem de saha dışında örnek bir figür oldu. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra da AC Milan bünyesinde onursal görevlerde yer aldı.

Kulüp tarihindeki unutulmaz katkıları nedeniyle giydiği 6 numaralı forma AC Milan tarafından emekliye ayrıldı.

FRANCO BARESI KAÇ YAŞINDA?

Franco Baresi, 8 Mayıs 1960 doğumluydu. Resmi açıklamalara göre İtalyan futbol efsanesi 66 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterdiği performansla futbol tarihinin en başarılı savunma oyuncularından biri olarak anılan Baresi, futbol kariyerinin ardından da AC Milan ile bağını sürdürmeye devam etti.

FRANCO BARESI NERELİ?

Franco Baresi, İtalya'nın Lombardiya bölgesinde yer alan Travagliato kasabasında doğdu.

Çocukluk yıllarını burada geçiren Baresi'nin futbol yolculuğu daha sonra AC Milan altyapısına uzandı. Küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan efsane isim, profesyonel kariyerini İtalya futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan AC Milan'da şekillendirdi.

FRANCO BARESI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Franco Baresi, profesyonel futbol kariyeri boyunca yalnızca AC Milan formasını giydi.

1977 yılında A takım kadrosuna yükselen Baresi, 1997 yılına kadar kırmızı-siyahlı kulüpte forma giyerek kulüp tarihinin en önemli futbolcularından biri oldu.

AC Milan kariyerinde toplam 716 resmi maça çıkan efsane savunmacı, uzun yıllar takım kaptanlığı yaptı ve birçok başarıya imza attı.

Kulüp kariyerinde elde ettiği başarılar arasında şunlar yer aldı:

6 Serie A şampiyonluğu

3 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

2 Kıtalararası Kupa (Intercontinental Cup)

Çok sayıda ulusal ve uluslararası kupa

Baresi ayrıca İtalya Milli Takımı formasını 81 kez giydi. 1982 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer alan deneyimli savunmacı, 1994 FIFA Dünya Kupası'nda ise İtalya'nın kaptanı olarak final maçına çıktı.

Franco Baresi, kariyeri boyunca yalnızca tek bir kulübün formasını giymesi, uzun yıllar sürdürdüğü kaptanlığı ve elde ettiği başarılarla dünya futbol tarihinin unutulmaz savunma oyuncuları arasında gösterilmeye devam ediyor.