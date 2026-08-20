Fısıltı Adam filmi uyarlama mı? Fısıltı Adam (The Whisper Man) filmi  hangi kitaptan uyarlama, yazarı kim?

Fısıltı Adam filmi uyarlama mı? Netflix’in 2026 yapımı gerilim filmi Fısıltı Adam (The Whisper Man), aynı adlı romandan sinemaya uyarlandı. Film, Alex North’un çok satan romanını temel alıyor ve yönetmenliğini James Ashcroft üstleniyor. Netflix’in resmi açıklamasında da yapımın Alex North’un New York Times çok satan romanına dayandığı belirtiliyor.

FISILTI ADAM FİLMİ UYARLAMA MI?

Evet. Fısıltı Adam filmi, Alex North’un aynı adlı The Whisper Man romanından uyarlandı. Netflix’in resmi kaynaklarında yapım, doğrudan Alex North’un romanına dayanan bir film olarak tanımlanıyor.

2026 yapımı filmin yönetmeni James Ashcroft, senaristleri ise Ben Jacoby ve Chase Palmer olarak açıklandı. Yapımın başrollerinde Robert De Niro, Michelle Monaghan ve Adam Scott yer alıyor.

FISILTI ADAM (THE WHISPER MAN) FİLMİ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Fısıltı Adam (The Whisper Man) filmi, Alex North tarafından yazılan The Whisper Man adlı romandan uyarlama. Yazarın resmi internet sitesinde de romanın film için uyarlandığı belirtiliyor.

Romanın merkezinde Featherbank adlı sakin bir yerleşim yeri ve yıllar önce burada dehşet saçan “The Whisper Man” lakaplı seri katil bulunuyor. Alex North’un kitabında, katilin tutuklanmasının ardından bölgenin yeniden güvenli bir yer olarak görülmeye başlaması ve sonrasında yaşanan yeni kayıp üzerinden hikâye ilerliyor.

Filmde ise sekiz yaşındaki oğlunun kaçırılması üzerine dul bir suç romanı yazarının, emekli eski polis dedektifi olan babasından yardım istemesi ve olayların yıllar önceki “Fısıltı Adam” vakasıyla bağlantısının ortaya çıkması konu ediliyor.

FISILTI ADAM (THE WHISPER MAN) KİTABININ YAZARI KİM?

Fısıltı Adam (The Whisper Man) kitabının yazarı Alex North’tur. Yazarın gerçek adı Steve Mosby’dir. Alex North adıyla yayımladığı ilk romanı olan The Whisper Man, Sunday Times ve New York Times çok satanı oldu ve 30’dan fazla dile çevrildi.

Alex North’un resmi sitesinde, The Whisper Man romanının ardından The Shadow Friend, The Half Burnt House ve The Man Made of Smoke adlı kitaplarının yayımlandığı bilgisi yer alıyor.

Netflix’in 2026 yapımı The Whisper Man filmi de bu romanı temel alıyor ve 28 Ağustos 2026 tarihinde platformda yayımlanması planlanıyor.