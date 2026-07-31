FINDIK FİYATI 2026: Yeni fındık alım fiyatı açıklandı mı? TMO fındık fiyatları ne zaman açıklanacak?

2026 fındık sezonuna sayılı günler kala gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı yeni alım fiyatlarına çevrildi. Karadeniz Bölgesi'nde hasat hazırlıkları sürerken üreticiler, tüccarlar ve ihracatçılar açıklanacak taban fiyatın sektöre yön vereceğini düşünüyor. Peki, yeni fındık alım fiyatı açıklandı mı? TMO fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

FINDIK FİYATI 2026

2026 sezonunda FINDIK FİYATI 2026 başlığı altında en çok merak edilen konu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirleyeceği kabuklu fındık alım fiyatı oldu. Ancak mevcut durumda TMO tarafından açıklanmış resmi bir fiyat bulunmuyor.

Yeni sezon öncesinde sektör temsilcileri, üretim maliyetlerinde yaşanan yükselişin fiyat belirleme sürecinde dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Özellikle gübre, zirai ilaç, işçilik ve bahçe bakım giderlerinde son bir yılda yaşanan maliyet artışlarının üreticiyi önemli ölçüde etkilediği ifade ediliyor.

Sakarya Karasu Ziraat Odası Başkanı Selami Arık da yaptığı değerlendirmede, üretim maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle üreticilerin açıklanacak fiyatı yakından takip ettiğini belirtti. Ancak bu açıklamalar sektör temsilcilerinin değerlendirmesi niteliğinde olup, resmi alım fiyatını yansıtmıyor.

Öte yandan 2026 sezonunda rekolte tahminleri de fiyat beklentilerini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, kamuoyunda dile getirilen 704 bin tonluk rekolte tahmininin yüksek olduğunu değerlendirerek, sahadaki gözlemlere göre üretimin 650 bin ile 680 bin ton arasında gerçekleşebileceğini ifade etti.

Sektörde yapılan değerlendirmelere göre üretimin beklentilerin altında kalması halinde serbest piyasada fiyatların yukarı yönlü hareket edebileceği öngörülüyor. Ancak bu değerlendirmeler resmi fiyat anlamına gelmiyor ve TMO'nun açıklayacağı alım fiyatından bağımsız olarak değerlendiriliyor.

YENİ FINDIK ALIM FİYATI AÇIKLANDI MI?

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 2026 yılı kabuklu fındık alım fiyatı henüz ilan edilmedi. Dolayısıyla levant kalite ve Giresun kalite kabuklu fındık için uygulanacak resmi alım fiyatları da açıklanmış değil.

Resmi açıklamanın yapılmasının ardından;

Levant kalite fındık alım fiyatı,

Giresun kalite fındık alım fiyatı,

Alım şartları,

Kalite kriterleri,

Ürün teslim süreci,

Alım takvimi

kamuoyuyla paylaşılacak.

Bu nedenle kamuoyunda yer alan fiyat tahminleri ve beklenteler, resmi açıklama niteliği taşımıyor.

TMO FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mevcut bilgiler doğrultusunda TMO'nun, hasat döneminin başlamasıyla birlikte 2026 yılı fındık alım fiyatlarını önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Resmi duyurunun ardından yalnızca alım fiyatları değil;

Alım takvimi belli olacak

TMO'nun hangi tarihler arasında ürün kabul edeceği açıklanacak.

Kalite sınıfları netleşecek

Levant kalite ve Giresun kalite kabuklu fındığa uygulanacak alım kriterleri kamuoyuyla paylaşılacak.

Alım şartları duyurulacak

Ürün teslim koşulları, kalite standartları ve diğer teknik ayrıntılar resmi açıklamayla birlikte kesinleşecek.

Şu aşamada TMO tarafından ilan edilmiş resmi fiyat veya kesinleşmiş bir alım takvimi bulunmadığından, üreticilerin yalnızca kurumdan yapılacak resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor. 2026 sezonuna ilişkin tüm fiyat ve alım kriterleri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yapacağı resmi duyurunun ardından netlik kazanacak.