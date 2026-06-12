Final sınavına katılmayan öğrencilerin bütünleme sınavına girme durumu sıkça araştırılıyor. “Finale girmeyen büte girebilir mi?” sorusu özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin en çok sorguladığı başlıklar arasında yer alıyor. Bu konuda kesin karar, her üniversitenin akademik takvim ve sınav yönetmeliğine göre belirleniyor.

FİNALE GİRMEYEN BÜTE GİREBİLİR Mİ?

Üniversite öğrencilerinin sınav dönemlerinde en çok merak ettiği konulardan biri “Finale girmeyen büte girebilir mi?” sorusu oluyor. Bu durumla ilgili net bir tek kural bulunmamakla birlikte, uygulama üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebiliyor.

GENEL KURAL ÜNİVERSİTEYE GÖRE DEĞİŞİR

Final sınavına katılmayan bir öğrencinin bütünleme sınavına girip giremeyeceği tamamen ilgili üniversitenin sınav yönetmeliğine bağlıdır. Bazı üniversitelerde final sınavına girmeyen öğrenciler doğrudan başarısız sayılırken, bazı kurumlarda ise belirli şartları sağlayan öğrenciler bütünleme hakkı elde edebiliyor.

ÖĞRENCİ İŞLERİNDEN BİLGİ ALINMALI

Bu konuda en doğru bilgi, doğrudan üniversitenin öğrenci işleri biriminden veya fakülte sekreterliğinden öğrenilebilir. Çünkü her bölümün ve her üniversitenin uygulama esasları farklı olabildiği için, kesin cevap resmi yönetmeliklere göre şekillenir.

SONUÇ YÖNETMELİĞE BAĞLI

Özetle “Finale girmeyen büte girebilir mi?” sorusunun cevabı evet ya da hayır şeklinde kesin değildir. Bu tamamen üniversitenin belirlediği akademik kurallara bağlıdır ve öğrencilerin mağduriyet yaşamamak için sınav yönetmeliğini dikkatle incelemesi önerilir.