Final Four Fenerbahçe'nin rakibi kim? EuroLeague Final Four ne zaman, nerede oynanacak?

EuroLeague Final Four 2026 yaklaşırken, Fenerbahçe Beko’nun mücadelesi ve organizasyonun detayları basketbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Avrupa’nın zirvesini belirleyecek turnuva Atina’da oynanacak. Peki, Final Four Fenerbahçe'nin rakibi kim? EuroLeague Final Four ne zaman, nerede oynanacak? Detaylar...

EuroLeague’de sezonun en kritik ve en prestijli aşaması olan Final Four için geri sayım sürerken, 2026 organizasyonu şimdiden büyük bir ilgi odağı haline geldi. Avrupa basketbolunun en iyi dört takımının şampiyonluk için parkede olacağı bu dev turnuva, hem taraftarlar hem de spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Final Four Fenerbahçe'nin rakibi kim? EuroLeague Final Four ne zaman, nerede oynanacak? Detaylar haberimizde.

FINAL FOUR FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe Beko’nun 2026 EuroLeague Final Four yarı finalindeki rakibi, Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Avrupa basketbolunun en köklü ve en sert savunma yapan ekiplerinden biri olarak bilinen Olympiakos, son yıllarda istikrarlı performansı ve güçlü kadro derinliği ile dikkat çekiyor.

EUROLEAGUE FINAL FOUR NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

2026 EuroLeague Final Four organizasyonu, 22-24 Mayıs tarihleri arasında basketbolseverlerle buluşacak. Avrupa basketbolunun zirvesi olarak kabul edilen bu dev organizasyon, Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilecek.

Müsabakalar, Panathinaikos’un iç saha karşılaşmalarına da ev sahipliği yapan Telekom Center Athens (OAKA) salonunda oynanacak. Avrupa’nın en atmosferik salonlarından biri olarak kabul edilen bu arena, Final Four heyecanına ev sahipliği yaparak basketbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Atina’nın tarihi ve basketbol kültürüyle bütünleşen bu organizasyon, sadece saha içi mücadelelerle değil, aynı zamanda taraftar atmosferiyle de EuroLeague tarihine damga vurmaya aday görünüyor.

Dilara Yıldız
