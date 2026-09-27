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Fina Estampa, Türk izleyicisinin gündemine girdi. "Fina Estampa dizisi konusu ne, sonu nasıl bitiyor, Fina Estampa hangi ülkenin dizisi?" soruları sıkça aratılırken, yapımın Brezilya dizisi olduğu ve final bölümünün 23 Mart 2012'de yayınlandığı biliniyor. Finalde kötü karakter Tereza Cristina, Griselda'yı kaçırır; Griselda son anda patlamadan kurtarılırken Tereza Cristina kaçar ve polis takibinde aracı kaza yapar. Ölü sanılan Tereza Cristina'nın vasiyeti okunur, ancak son sahnede Griselda'nın önünde duran siyah camlı bir araç, hikâyeyi merak uyandıran açık bir sonla noktalar.

FİNA ESTAMPA HANGİ ÜLKENİN DİZİSİ?

Fina Estampa, Brezilya yapımı bir telenovela. Dizi, Brezilya'nın en büyük televizyon kanallarından TV Globo'da 2011 yılında yayınlanmaya başladı ve final bölümü 23 Mart 2012'de ekrana geldi. Senaryosunu Brezilya televizyonunun tanınmış yazarlarından Aguinaldo Silva kaleme aldı.

Dizi, ilk yayınından yıllar sonra da ilgi görmeye devam etti. TV Globo, 2020 yılında Fina Estampa'yı özel bir düzenlemeyle yeniden ekrana taşıdı ve yapım yeni bir izleyici kitlesiyle buluştu.

FİNA ESTAMPA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Fina Estampa, eşi tarafından terk edildikten sonra üç çocuğunu tek başına büyüten Griselda'nın hikâyesini anlatıyor. Lilia Cabral'ın canlandırdığı Griselda, tamircilik başta olmak üzere erkek işi olarak görülen pek çok gündelik işi yaparak ailesini geçindirir. Güçlü ve pratik yapısıyla tanınan bu kadın, çevresinde lakabıyla anılır.

Griselda'nın hayatı, piyangodan büyük ikramiye kazanmasıyla bir anda değişir. Yoksul bir mahalleden varlıklı bir yaşama geçiş, beraberinde yeni sorunları da getirir. Özellikle tıp öğrencisi olan oğlu Antenor'un annesinin mesleğinden ve geldiği çevreden utanması, aile içindeki en büyük kırılma noktalarından birini oluşturur.

GRİSELDA İLE TEREZA CRİSTİNA ARASINDAKİ ÇEKİŞME

Hikâyenin öteki kutbunda, Christiane Torloni'nin hayat verdiği zengin ve kibirli Tereza Cristina yer alıyor. Tereza Cristina'nın eşi René, ünlü bir şef ve Le Velmont adlı restoranın sahibidir. Griselda ile René'nin yolları kesiştiğinde, Tereza Cristina'nın kıskançlığı ve hırsı da gün yüzüne çıkar.

Tereza Cristina, kızı Patrícia'nın Griselda'nın oğlu Antenor ile nişanlanmasına da karşı çıkar. İki kadın arasındaki sınıfsal ve kişisel rekabet, dizinin ana çatışmasını oluşturur. Griselda'nın piyangoyu kazanması ise Tereza Cristina'nın öfkesini daha da artırır.

FİNA ESTAMPA OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin öne çıkan oyuncuları ve karakterleri şöyle:

• Lilia Cabral (Griselda)

• Christiane Torloni (Tereza Cristina)

• Dalton Vigh (René)

• Caio Castro (Antenor)

• Adriana Birolli (Patrícia)

• Malvino Salvador (Quinzé)

• Marcelo Serrado (Crô)

Tereza Cristina'nın uşağı Crô karakteri, dizinin en sevilen karakterlerinden biri oldu. Finalde Crô'nun gizemli sevgilisinin kim olduğu da izleyicinin merakla beklediği sırlar arasındaydı.

FİNA ESTAMPA SONU NASIL BİTİYOR?

Dizinin son bölümlerinde Griselda ile Tereza Cristina arasındaki savaş zirveye ulaşır. Tereza Cristina, Griselda'yı kaçırır ve onu tuttuğu yeri ateşe verir. Antenor ile Patrícia olay yerine geldiğinde, Patrícia annesine silah doğrultur ancak tetiği çekemez. Bu karmaşada Tereza Cristina arabasıyla kaçarken Antenor, annesi Griselda'yı çözerek patlamadan hemen önce kurtarır.

Ertesi gün polis Tereza Cristina'nın aracının peşine düşer ve kovalamaca sırasında araç takla atar. Tereza Cristina'nın öldüğü düşünülür ve bir avukat tarafından vasiyeti okunur.

FİNA ESTAMPA'NIN AÇIK FİNALİ

Ancak Fina Estampa, izleyiciyi şaşırtan bir sahneyle sona erer. Son anlarda siyah camlı bir araba Griselda'nın önünde durur ve içinden Tereza Cristina'nın hayatta olduğu anlaşılır. Onu karşısında gören Griselda, elindeki tamir aletine sarılarak kendini savunmaya hazırlanır. Bu açık sonla dizi, kötü karakterin akıbetini tartışmaya açık bırakarak noktalanır.