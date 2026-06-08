FIFA DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI LİSTESİ (TÜM ZAMANLAR) Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu kimdir?

FIFA Dünya Kupası gol krallığı verileri, turnuva tarihinin en kapsamlı istatistiklerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1930’dan 2022’ye uzanan süreçte oynanan 22 final turnuvasında, penaltı golleri hariç olmak üzere 2700’ün üzerinde gol kaydedilmiştir. Bu süreçte yaklaşık 1300 farklı futbolcu Dünya Kupası’nda gol atmayı başarmıştır. Peki, Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu kimdir? FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesi...

FIFA DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI LİSTESİ

Dünya Kupası tarihinde ilk gol, 1930 yılında Lucien Laurent tarafından atılmıştır. Aynı turnuvada gol krallığını kazanan ilk isim ise 8 golle Guillermo Stábile olmuştur. Bu başlangıç, sonraki yıllarda kırılacak rekorların da temelini oluşturmuştur.

1950’li yıllardan itibaren gol krallığı performansları daha yüksek seviyelere ulaşmıştır. 1954 yılında Sándor Kocsis 11 golle yeni bir standart belirlerken, 1958’de Just Fontaine yalnızca 6 maçta attığı 13 gol ile hâlâ kırılamayan bir turnuva rekoruna imza atmıştır.

1970’lerde ise Gerd Müller 10 golle öne çıkmış, 1974’te toplam gol sayısını 14’e çıkararak uzun süre zirvede kalacak bir başarı elde etmiştir. Bu dönem, Dünya Kupası gol istatistiklerinde fiziksel gücün ve bitiriciliğin ön plana çıktığı bir evre olarak kabul edilmektedir.

Modern dönemde gol krallığı rekabeti daha geniş bir oyuncu dağılımına yayılmıştır. Ronaldo 15 golle uzun yıllar zirvede kalmış, ardından Miroslav Klose 16 golle tüm zamanların en skorer Dünya Kupası oyuncusu olmuştur.

Ayrıca Lionel Messi 13 golle turnuva tarihinin en istikrarlı isimlerinden biri olurken, Kylian Mbappé kısa sürede ulaştığı yüksek gol sayısıyla modern dönemin en etkili forvetlerinden biri olarak öne çıkmıştır.

Dünya Kupası gol krallığı listesinde dikkat çeken bir diğer unsur, hiçbir oyuncunun turnuva gol krallığını birden fazla kez kazanamamış olmasıdır. 22 turnuva boyunca 31 farklı oyuncu gol kralı olmuştur ve bu durum rekabetin sürekli değişen yapısını göstermektedir.

DÜNYA KUPASI'NDA EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU KİMDİR?

Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu, 2002–2014 yılları arasında dört farklı turnuvada forma giyen Miroslav Klose olarak kayıtlara geçmiştir. Klose, toplam 16 gol ile bu alandaki rekorun sahibidir.

Onu 15 golle Ronaldo takip etmektedir. Özellikle 2002 Dünya Kupası’nda gösterdiği 8 gollük performans, onun kariyerindeki en belirleyici turnuva olmuştur.

Üçüncü sırada 14 golle Gerd Müller yer almaktadır. Müller’in 1970 ve 1974 turnuvalarındaki performansı, uzun yıllar Dünya Kupası gol istatistiklerine damga vurmuştur.

13 golle Just Fontaine ve Lionel Messi de en üst seviyede yer alan isimler arasında bulunmaktadır. Fontaine’in tek turnuvada ulaştığı 13 gol hâlâ erişilmesi zor bir rekor niteliği taşımaktadır.

Ayrıca Kylian Mbappé ve Pelé gibi isimler de çift haneli gol sayılarıyla Dünya Kupası tarihine önemli katkılar sunmuştur.

Genel değerlendirmede, Dünya Kupası gol krallığı verileri yalnızca bireysel başarıları değil, aynı zamanda turnuvanın dönemsel futbol anlayışını ve taktiksel gelişimini de ortaya koymaktadır.