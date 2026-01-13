Fethiyespor ve Galatasaray arasındaki karşılaşmanın özeti ve golleri hakkında detaylar. Maçın sonucu, gol atan oyuncular ve maçın önemli anları hakkında bilgi bulabilirsiniz. Fethiyespor Galatasaray maç özeti ve golleri! (ÖZET) Fethiyespor Galatasaray kaç kaç bitti, golleri kim attı?

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Fethiyespor – Galatasaray maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI A SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı A Spor üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için platform detayları şu şekilde:

Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallar üzerinden A Spor yayınına ulaşılabiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını ile maç şifresiz olarak izlenebilecek.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Fethiyespor – Galatasaray karşılaşması, 13 Ocak Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fethiyespor ile Galatasaray arasındaki kritik mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kupadaki bu önemli karşılaşma, Muğla'da bulunan Fethiye Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI ÖZETİ NEREDE YAYINLANACAK?

Fethiyespor – Galatasaray maçının geniş özeti, karşılaşmanın ardından A Spor televizyon kanalı ve A Spor'un dijital platformlarında yayınlanacak. Maçta yaşanan önemli anlar, goller ve pozisyonlar A Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak.