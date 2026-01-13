Haberler

Fethiyespor Galatasaray maç özeti ve golleri! (ÖZET) Fethiyespor Galatasaray kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Fethiyespor Galatasaray maç özeti ve golleri! (ÖZET) Fethiyespor Galatasaray kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fethiyespor ile Galatasaray arasında oynanan maçın özeti ve gollerine dair tüm detaylar bu haberde. Maçın sonucu, atılan goller ve gol atan oyuncular hakkında bilgiler araştırılıyor.

Fethiyespor ve Galatasaray arasındaki karşılaşmanın özeti ve golleri hakkında detaylar. Maçın sonucu, gol atan oyuncular ve maçın önemli anları hakkında bilgi bulabilirsiniz. Fethiyespor Galatasaray maç özeti ve golleri! (ÖZET) Fethiyespor Galatasaray kaç kaç bitti, golleri kim attı?

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Fethiyespor – Galatasaray maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI A SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı A Spor üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için platform detayları şu şekilde:

Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallar üzerinden A Spor yayınına ulaşılabiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını ile maç şifresiz olarak izlenebilecek.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Fethiyespor – Galatasaray karşılaşması, 13 Ocak Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fethiyespor ile Galatasaray arasındaki kritik mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kupadaki bu önemli karşılaşma, Muğla'da bulunan Fethiye Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI ÖZETİ NEREDE YAYINLANACAK?

Fethiyespor – Galatasaray maçının geniş özeti, karşılaşmanın ardından A Spor televizyon kanalı ve A Spor'un dijital platformlarında yayınlanacak. Maçta yaşanan önemli anlar, goller ve pozisyonlar A Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi

O kentimiz için çanlar çalıyor! Deniz bir günde 50 metre çekildi
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
13. dakikada 10 kişi kalan Gaziantep FK'den mucizevi galibiyet

Henüz 13'ncü dakikada 10 kişi kaldılar! Mucizevi bir 3 puan