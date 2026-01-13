Haberler

Fethiye Galatasaray hangi kanalda? Fethiye Galatasaray maçını hangi kanal veriyor?

Fethiye Galatasaray hangi kanalda? Fethiye Galatasaray maçını hangi kanal veriyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmadığı gibi detaylara odaklanmış durumda. Peki Fethiyespor–Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fethiyespor ile Galatasaray, ZTK kapsamında sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen sporseverler, yayın bilgileri ve canlı yayın seçeneklerini araştırıyor. Fethiyespor– Galatasaray mücadelesini hangi kanal veriyor?

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler, karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini ve başlama saatini merak ediyor. Mücadele, A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

A SPOR CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor; Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla da şifresiz şekilde takip edilebilecek.

Fethiye Galatasaray hangi kanalda? Fethiye Galatasaray maçını hangi kanal veriyor?

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Fethiyespor–Galatasaray karşılaşması, 13 Ocak Salı günü sahne alacak.

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kupadaki kritik mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fethiyespor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek mücadele, Muğla'da bulunan Fethiye Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY KAFİLESİ MUĞLA'YA GELDİ

Karşılaşma öncesi Galatasaray kafilesi, uçakla Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-kırmızılı takımı havalimanında karşılayan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a çiçek sundu. İlçe merkezi boyunca meşaleler yakıp tezahüratlar yapan taraftarlar, takımı konaklayacağı otele coşkulu bir şekilde uğurladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi

O kentimiz için çanlar çalıyor! Deniz bir günde 50 metre çekildi
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu

Öyle bir paylaşım yaptı ki şimdiden taraftarının sevgilisi oldu
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı