Fethiye Galatasaray hangi kanalda? Fethiye Galatasaray maçını hangi kanal veriyor?

Fethiyespor ile Galatasaray, ZTK kapsamında sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen sporseverler, yayın bilgileri ve canlı yayın seçeneklerini araştırıyor. Fethiyespor– Galatasaray mücadelesini hangi kanal veriyor?

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler, karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini ve başlama saatini merak ediyor. Mücadele, A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

A SPOR CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor; Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla da şifresiz şekilde takip edilebilecek.

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Fethiyespor–Galatasaray karşılaşması, 13 Ocak Salı günü sahne alacak.

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kupadaki kritik mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fethiyespor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek mücadele, Muğla'da bulunan Fethiye Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY KAFİLESİ MUĞLA'YA GELDİ

Karşılaşma öncesi Galatasaray kafilesi, uçakla Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-kırmızılı takımı havalimanında karşılayan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a çiçek sundu. İlçe merkezi boyunca meşaleler yakıp tezahüratlar yapan taraftarlar, takımı konaklayacağı otele coşkulu bir şekilde uğurladı.