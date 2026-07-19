Feslikan Güreşleri hangi kanalda, Feslikan Yağlı Güreşleri nereden canlı izlenir?

"Feslikan Güreşleri hangi kanalda, Feslikan Güreşleri nereden canlı izlenir?" sorusu, er meydanındaki büyük heyecanı kaçırmak istemeyen güreşseverlerin gündeminde yer alıyor. Başpehlivanların mücadele edeceği organizasyonu televizyondan ve dijital platformlardan takip etmek isteyen izleyiciler, canlı yayın kanalları ve yayın saatlerine ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor.

FESLİKAN GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA, FESLİKAN GÜREŞLERİ NEREDEN CANLI İZLENİR?

Feslikan Yağlı Güreşleri için geri sayım sona ererken, sporseverler "Feslikan Güreşleri hangi kanalda, Feslikan Güreşleri nereden canlı izlenir?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) takviminde yer alan organizasyon, birbirinden iddialı başpehlivanların mücadelesine sahne olacak. Güreşleri takip etmek isteyen izleyiciler ise canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

28. FESLİKAN YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

28. Feslikan Yağlı Güreşleri, 19 Temmuz 2026 Pazar günü Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenecek. Sezonun 33. organizasyonu olma özelliğini taşıyan Feslikan Güreşleri, aynı zamanda Antalya'da bu sezon gerçekleştirilen 4. yağlı güreş turnuvası olacak. TGGF'nin güncel takvimine göre sezon boyunca toplam 34 organizasyon daha yapılması planlanıyor.

FESLİKAN GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

28. Feslikan Yağlı Güreşleri, televizyon ve dijital platformlar üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yapılan açıklamaya göre organizasyon;

• Kanal V

• Rumeli TV

• Akdenizin Başpehlivanları dijital yayın platformu

üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

FESLİKAN GÜREŞLERİ NEREDEN CANLI İZLENİR?

Feslikan Yağlı Güreşleri'ni takip etmek isteyen güreşseverler, organizasyonu Kanal V ve Rumeli TV ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Ayrıca Akdenizin Başpehlivanları platformu da güreşleri canlı yayınlayacağını duyurdu. Böylece izleyiciler televizyonun yanı sıra dijital yayın aracılığıyla da müsabakaları takip edebilecek.

FESLİKAN GÜREŞLERİNE HANGİ BAŞPEHLİVANLAR KATILACAK?

28. Feslikan Yağlı Güreşleri'nde TGGF sistemine kayıtlı 56 başpehlivanın kol bağlaması bekleniyor. Organizasyonda yer alması beklenen dikkat çeken isimler arasında Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Enes Doğan, Osman Kan, Seçkin Duman, Ali İhsan Batmaz, Cengizhan Şimşek ve Onur Susuz bulunuyor.

Birbirinden güçlü başpehlivanların mücadele edeceği organizasyonun, yağlı güreş sezonunun en çekişmeli etaplarından biri olması bekleniyor.