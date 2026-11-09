Fermin Lopez kimdir? Atletico Madrid'e iki gol atan Barcelonalı nereli?

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Barcelona, 8 Kasım 2026 akşamı Metropolitano'da daha 10. dakikada geriye düştü. Maçı çeviren iki gol de aynı oyuncudan geldi: Fermin Lopez, Atletico Madrid deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen takımının iki golünü de attı ve Atletico'nun üst üste yedi maçlık galibiyet serisini bitirdi.

Bu sonuçla Barcelona, 12 maç sonunda ikinci sıradaki Real Madrid'in üç puan önünde lider. Atletico üçüncü.

FERMİN LOPEZ ATLETICO MADRID'E KAÇ GOL ATTI?

Fermin Lopez, Atletico Madrid'e iki gol attı. Ev sahibini 10. dakikada Giuliano Simeone, Julian Alvarez'in sol kanattan yaptığı ortada yakın mesafeden vurduğu topla öne geçirmişti. Lopez ilk yarının bitimine az kala ceza sahasında önüne düşen topla skoru eşitledi. 66. dakikada ise Lamine Yamal'ın pasını tek vuruşta ağlara gönderdi.

Maçtan sonra konuşan Lopez, beraberlik golünün takımın üzerinden bir yük kaldırdığını söyledi. Yamal'ı da övdü: "Golün yarısı oydu."

FERMİN LOPEZ KİMDİR?

Fermin Lopez, Barcelona'da 7 numaralı formayı giyen, hücumun ortasında da kanatta da oynayabilen İspanyol orta saha oyuncusu. Tam adı Fermín López Marín.

Futbola memleketinin takımı El Campillo'da başladı. Recreativo Huelva ve Real Betis altyapılarından sonra U14 kategorisinde Barcelona'nın La Masia akademisine geçti, U19 takımıyla da İspanya şampiyonu oldu. 2022-23 sezonunu kiralık olarak Primera Federacion ekibi Linares Deportivo'da geçirdi.

A takımdaki ilk La Liga maçına 27 Ağustos 2023'te çıktı; Barcelona o gün Villarreal deplasmanından 4-3 galip döndü. Kulüple 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında La Liga'yı, 2024-25'te de İspanya Kral Kupası'nı kazandı. En verimli sezonu 2025-26 oldu: tüm kulvarlarda 48 maç, 13 gol.

FERMİN LOPEZ KAÇ YAŞINDA?

Fermin Lopez 23 yaşında, 11 Mayıs 2003'te doğdu.

FERMİN LOPEZ NERELİ?

Fermin Lopez, İspanya'nın Endülüs bölgesinde, Huelva iline bağlı El Campillo'da doğdu. Çocukken önce Huelva'da Recreativo'da, sonra Sevilla'da Real Betis'te top oynadı.

FERMİN LOPEZ OLİMPİYATLARDA KAÇ GOL ATTI?

Fermin Lopez, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altı gol attı ve turnuvanın gol kralı oldu. Bu gollerin ikisi Fransa'yla oynanan finaldeydi. İspanya altın madalyayı aldı.

Aynı yaz EURO 2024'ü kazanan İspanya kadrosunda da vardı ve grup aşamasında forma giydi; A Milli Takım'daki ilk maçına ise Andorra'yla oynanan hazırlık maçında çıkmıştı.

FERMİN LOPEZ'İN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Fermin Lopez'in Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2031'de bitiyor. Kulüp, sözleşmesini Ocak 2026'da 2031'e kadar uzattı.